Выявлено необычное влияние собак на здоровье их хозяев

Собаки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.Исследователи из клиники Майо и их коллеги из других учреждений пришли к выводу, что собаки способствуют улучшению здоровья сердца у своих хозяев. Среди положительного влияния домашних питомцев на людей прослеживается и понижение уровня сахара в кровиВ исследовании изучались медицинские показатели более 1700 людей без истории сердечно-сосудистых заболеваний. Оценки проводились на основе 7 моделей поведения и факторов здоровья жизни, как указано Американской ассоциацией сердца: индекс массы тела, диета, физическая активность, статус курения, кровяное давление, уровень глюкозы в крови и общий холестерин. Имело место и сравнение состояния здоровья у владельцев домашних животных и не имеющих таковых.Результаты показали, что люди, которые владели любым домашним животным, с большей вероятностью сообщали о большей физической активности, лучшей диете, их уровень сахара в крови в среднем был на идеальном уровне. Наибольшие выгоды в этом отношении имелись у людей, имеющих собак, независимо от их возраста, пола и уровня образования. Одним из важных выводов исследований заключался в том, что любители этих питомцев имели лучшее здоровье сердца.Один из авторов исследования Андреа Мауджери сказал на этот счет, что результаты научной работы подтверждают идею о том, что люди могут спасти или купить домашнее животное как потенциальную стратегию для улучшения их сердечно-сосудистого здоровья.