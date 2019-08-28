Сверхчеловеческие антитела восстанавливают ткани организма
На этот раз ученые из Центра рекомбинантных антител в Торонто создали антитела, способные побуждать ткани организма к самовосстановлению.
Антитела сконструированы так, чтобы имитировать ключевые факторы роста — белки, называемые Wnt (произносится как «винт») — эти белки инструктируют стволовые клетки в какие клетки-предшественники им превращаться. Wnt белки также активируют стволовые клетки для восстановления поврежденных тканей у взрослых. В то же время ошибки в передаче сигналов Wnt могут привести к раку.
Вообще, с белками Wnt связана интересная история. Ученые долго стремились использовать их в качестве инструмента для регенерации тканей. Однако работа буксовала из-за сложной химии молекул — белки Wnt прикрепляются к липидам, что затрудняет их выделение в активной форме.
В течение десятилетий ученые пытались очистить белки Wnt и сделать из них лекарства, но все было тщетно. В то же время без очищения их нельзя было использовать в принципе — связанные с белками липиды не позволяли Wnts раствориться в воде, а значит отсутствовала возможность ввести их в организм.
Вот почему исследователи решили создать антитела, которые ведут себя как Wnts, но в то же время обладают водорастворимостью.
Новые антитела назвали FLAg, поскольку они связывают и активируют два класса Wnt-рецепторов, Frizzled и LRP5/6, на поверхности клеток. Эти антитела сконструированы так, чтобы реплицировать любую из сотен возможных комбинаций Wnt-рецепторов (у человека есть 19 различных белков Wnt, которые могут активировать 10 Frizzled и 8 со-рецепторов, включая LRP5/6).
Чтобы создать FLAg, ученые предложили новую молекулярную конфигурацию, не существующую в природе. В то время как природные антитела имеют два сайта связывания, что позволяет им связываться с двумя мишенями, FLAg имеют четыре- это означает, что одна молекула может распознавать несколько рецепторов одновременно и имитировать то, как белки Wnt действуют в организме.
При добавлении в клеточную культуру антитела FLAg смогли заменить белки Wnt — труднодоступный, но необходимый ингредиент — и стимулировать образование кишечных органоидов, происходящих из стволовых клеток. Эти трехмерные клубочки ткани зримо напоминали тонкий кишечник.
А самое поразительное, что при введении мышам антитела FLAg активировали кишечные стволовые клетки, показывая, что они стабильны и способны функционировать внутри организма. Это открытие вселяет надежду на то, что FLAg могут быть использованы для регенерации поврежденной кишечной оболочки, в ходе соответствующих заболеваний человека. Другие варианты FLAg показывают многообещающие результаты в регенерации легких, печени и костей, а также имеют потенциал для лечения заболеваний глаз.
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