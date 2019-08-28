Сверхчеловеческие антитела восстанавливают ткани организма

Антитела все чаще превращаются в лекарства благодаря их способности связываться и влиять на функцию других белков в клетках. Поскольку они кодируются генами, то могут быть созданы в лаборатории с использованием генной и белковой инженерии.На этот раз ученые из Центра рекомбинантных антител в Торонто создали антитела, способные побуждать ткани организма к самовосстановлению.Антитела сконструированы так, чтобы имитировать ключевые факторы роста — белки, называемые Wnt (произносится как «винт») — эти белки инструктируют стволовые клетки в какие клетки-предшественники им превращаться. Wnt белки также активируют стволовые клетки для восстановления поврежденных тканей у взрослых. В то же время ошибки в передаче сигналов Wnt могут привести к раку.Вообще, с белками Wnt связана интересная история. Ученые долго стремились использовать их в качестве инструмента для регенерации тканей. Однако работа буксовала из-за сложной химии молекул — белки Wnt прикрепляются к липидам, что затрудняет их выделение в активной форме.В течение десятилетий ученые пытались очистить белки Wnt и сделать из них лекарства, но все было тщетно. В то же время без очищения их нельзя было использовать в принципе — связанные с белками липиды не позволяли Wnts раствориться в воде, а значит отсутствовала возможность ввести их в организм.Вот почему исследователи решили создать антитела, которые ведут себя как Wnts, но в то же время обладают водорастворимостью.Новые антитела назвали FLAg, поскольку они связывают и активируют два класса Wnt-рецепторов, Frizzled и LRP5/6, на поверхности клеток. Эти антитела сконструированы так, чтобы реплицировать любую из сотен возможных комбинаций Wnt-рецепторов (у человека есть 19 различных белков Wnt, которые могут активировать 10 Frizzled и 8 со-рецепторов, включая LRP5/6).Чтобы создать FLAg, ученые предложили новую молекулярную конфигурацию, не существующую в природе. В то время как природные антитела имеют два сайта связывания, что позволяет им связываться с двумя мишенями, FLAg имеют четыре- это означает, что одна молекула может распознавать несколько рецепторов одновременно и имитировать то, как белки Wnt действуют в организме.При добавлении в клеточную культуру антитела FLAg смогли заменить белки Wnt — труднодоступный, но необходимый ингредиент — и стимулировать образование кишечных органоидов, происходящих из стволовых клеток. Эти трехмерные клубочки ткани зримо напоминали тонкий кишечник.А самое поразительное, что при введении мышам антитела FLAg активировали кишечные стволовые клетки, показывая, что они стабильны и способны функционировать внутри организма. Это открытие вселяет надежду на то, что FLAg могут быть использованы для регенерации поврежденной кишечной оболочки, в ходе соответствующих заболеваний человека. Другие варианты FLAg показывают многообещающие результаты в регенерации легких, печени и костей, а также имеют потенциал для лечения заболеваний глаз.