Врачи рассказали, как самостоятельно диагностировать инсульт



внезапное онемение – оно может затронуть конечности или их часть (например, только пальцы), а также лицо или какой-то участок тела;



дезориентация – человек внезапно теряет представление о том, где он и что с ним происходит, ему становится сложно произносить слова;



тошнота, рвота;



нарушение зрения - двоение в глазах, размытая картинка.





человек не может улыбнуться, улыбка получается кривой, однобокой;



не может поднять одновременно две руки;



не способен высунуть язык и управлять им;



не может говорить предложениями.



Летальность при инсульте тесно связана с фактором времени, в течение которого оказывается медицинская помощь. Чтобы такая помощь оказалась своевременной, недуг важно уметь диагностировать.По словам врачей, существует ряд симптомов, по которым человек может сам определить у себя инсульт. Их список следующий:Врачи подчеркивают: наличие двух из перечисленных симптомов являются поводом для незамедлительного обращения за скорой помощью.Также специалисты назвали симптомы инсульта, которые можно заметить, глядя на человека, почувствовавшего себя плохо. Это следующие признаки:Увидев хотя бы один из этих симптомов, не раздумывая вызывайте «Скорую».