Врачи рассказали, как самостоятельно диагностировать инсульт

Летальность при инсульте тесно связана с фактором времени, в течение которого оказывается медицинская помощь. Чтобы такая помощь оказалась своевременной, недуг важно уметь диагностировать.

По словам врачей, существует ряд симптомов, по которым человек может сам определить у себя инсульт. Их список следующий:

  • внезапное онемение – оно может затронуть конечности или их часть (например, только пальцы), а также лицо или какой-то участок тела;

  • дезориентация – человек внезапно теряет представление о том, где он и что с ним происходит, ему становится сложно произносить слова;

  • тошнота, рвота;

  • нарушение зрения - двоение в глазах, размытая картинка.



Врачи подчеркивают: наличие двух из перечисленных симптомов являются поводом для незамедлительного обращения за скорой помощью.

Также специалисты назвали симптомы инсульта, которые можно заметить, глядя на человека, почувствовавшего себя плохо. Это следующие признаки:


  • человек не может улыбнуться, улыбка получается кривой, однобокой;

  • не может поднять одновременно две руки;

  • не способен высунуть язык и управлять им;

  • не может говорить предложениями.


Увидев хотя бы один из этих симптомов, не раздумывая вызывайте «Скорую».
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