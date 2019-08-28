Врачи рассказали, как самостоятельно диагностировать инсульт
По словам врачей, существует ряд симптомов, по которым человек может сам определить у себя инсульт. Их список следующий:
- внезапное онемение – оно может затронуть конечности или их часть (например, только пальцы), а также лицо или какой-то участок тела;
- дезориентация – человек внезапно теряет представление о том, где он и что с ним происходит, ему становится сложно произносить слова;
- тошнота, рвота;
- нарушение зрения - двоение в глазах, размытая картинка.
Врачи подчеркивают: наличие двух из перечисленных симптомов являются поводом для незамедлительного обращения за скорой помощью.
Также специалисты назвали симптомы инсульта, которые можно заметить, глядя на человека, почувствовавшего себя плохо. Это следующие признаки:
- человек не может улыбнуться, улыбка получается кривой, однобокой;
- не может поднять одновременно две руки;
- не способен высунуть язык и управлять им;
- не может говорить предложениями.
Увидев хотя бы один из этих симптомов, не раздумывая вызывайте «Скорую».
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