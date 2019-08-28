Найдена вкусная замена виагре

Усилить потенцию поможет знакомый орехУченые выяснили, что одна из любимых закусок к пиву способна справиться с деликатной проблемой. Оказалось, что фисташки повышают сексуальное желание и усиливают удовольствие от секса.Фисташку можно назвать чудесным орехом для мужчин: они вкусные, подходят к алкоголю и положительно влияют на потенцию благодаря составу. В них содержится цинк, ненасыщенные жиры, фолиевая кислота и аргинин – аминокислота, которая расширяет сосуды и повышает выносливость организма – пишет VistaNews.ruЦинк помогает мужчинам воспроизводить тестостерон, недостаток которого и приводит к импотенции. Также в фисташках есть фосфор, белок и клетчатка. Полезные жиры этого ореха помогут не только детородному органу, но и снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний.Для получения эффекта достаточна съедать 100 г орехов ежедневно на протяжении 3 недель.