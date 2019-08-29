Этот простой рецепт поможет очистить организм при помощи имбиря и лимона



Приготовьте ? стакана лимонного фреша.

Нарежьте свежий корень имбиря тонкой соломкой и добавьте в стакан с соком.

Добавьте ? чайной ложки морской соли и все перемешайте.



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Средство получило название «сочный имбирь».Пионер интегральной медицины доктор Кулрит Чаудхари делится одним из древних аюрведических рецептов очищения организмаВам не нужно брать недельный отпуск или часами принимать ванны, чтобы очистить организм от шлаков и токсинов. Гораздо проще каждый день заботиться о своем здоровье и предотвращать их скопление. На самом деле, полезные ежедневные привычки гораздо эффективней, чем глубинное очищение организма от случая к случаю.Я предлагаю вам включить в свой ежедневный рацион целебный «сочный имбирь». Для начала всего на месяц. Это несложно, а результаты вы заметите мгновенно.«Сочный имбирь» – это прекрасное средство выведения шлаков из организма. Он разжигает огонь пищеварения, называемый в Аюрведе агни, и нейтрализует вредную флору в кишечнике. Уже через несколько минут вы почувствуете тепло внизу живота. Правильное пищеварение – одна из главных составляющих хорошего самочувствия.Для приготовления «сочного имбиря» вам понадобится всего три ингредиента: свежевыжатый сок лимона, корень имбиря и морская соль.Рецепт:Приготовленный микс поставьте в холодильник и перед каждым приемом пищи съедайте 1-2 кусочка имбиря. В выходные можно приготовить достаточное количество микса на всю неделю.Лучший способ детокса – есть «сочный имбирь» перед каждым приемом пищи. Но если для вас по каким-то причинам это непросто – тогда ешьте его перед ужином. Обычно мы много едим на ужин, а ночью процесс пищеварения замедляется.«Сочный имбирь» разжигает огонь пищеварения до приема пищи, что приводит к меньшему скоплению токсинов в организме.