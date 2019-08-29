Медики назвали более эффективную замену устаревшим антисептикам
Специалисты поведали о любопытном факте относительно того, чем можно заменить древние антисептики
Так, выяснилось, что зеленку и йод лучше всего заменить перекисью водорода. Именно это средство идеально послужит для того, чтобы обработать раны и ссадины.
Таким образом, по словам медиков, такие антисептические средства, как йод и зеленка, уже давно устарели. Более того, они способны вызвать ожоги слизистых оболочек, а также мягких тканей. В редких случаях зеленка и вовсе может стать источником сильной аллергии.
На данный момент, фармакологические предприятия выпускают достаточное количество разных аналогов этих препаратов. Причем, большинство из них имеют даже лучшее воздействия, например, быстрее заживляют кожный покров в местах повреждения.
В связи с этим, врачи как правило, советуют их пациентам с заболеваниями щитовидной железы.
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