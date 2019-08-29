Медики назвали более эффективную замену устаревшим антисептикам

Зеленка и йод все реже используются в медицине.Специалисты поведали о любопытном факте относительно того, чем можно заменить древние антисептикиТак, выяснилось, что зеленку и йод лучше всего заменить перекисью водорода. Именно это средство идеально послужит для того, чтобы обработать раны и ссадины.Таким образом, по словам медиков, такие антисептические средства, как йод и зеленка, уже давно устарели. Более того, они способны вызвать ожоги слизистых оболочек, а также мягких тканей. В редких случаях зеленка и вовсе может стать источником сильной аллергии.На данный момент, фармакологические предприятия выпускают достаточное количество разных аналогов этих препаратов. Причем, большинство из них имеют даже лучшее воздействия, например, быстрее заживляют кожный покров в местах повреждения.В связи с этим, врачи как правило, советуют их пациентам с заболеваниями щитовидной железы.