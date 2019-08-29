Почти 90% онкобольных покупали не зарегистрированные в России препараты
Такие данные были получены в результате исследования, которое провела Ассоциация. В нем приняли участие почти 800 онкопациентов из разных регионов России. Большая часть участников – пациенте в возрасте 35-55 лет (примерно 70%). Многие из них находятся на лечение с 2007 года.
«На вопрос — «Приходилось ли Вам покупать лекарства, не зарегистрированные в России?» Положительно ответили 87,4%» — сказала Ирина Боровова в ходе круглого стола «Реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части лекарственного обеспечения пациентов».
Эксперт также вспомнила недавние случаи с уголовным преследованием родителей, которые были вынуждены приобрести незарегистрированные в РФ препараты, чтобы улучшить качество жизни своих больных детей.
«Если мы загнаны в ситуацию – мне нужен этот препарат, я просто без него жить, качество моей жизни уходит в ноль, то, конечно, согласитесь, человек пойдет на любую меру. Поэтому надо создать возможность, чтобы эти ситуации исключить. Мало того, что человек должен быть грамотным в этой ситуации — до него нужно донести информацию, что будет такая ответственность наступит. А также дать возможность реализовать свое право на получение лекарства без уголовной ответственности», — подчеркнула она.
Помимо этого, каждый второй онкобольной (52%) признался, что испытывал сложности при назначении препаратов – этот очереди на получение препарата, отказ, изменение в лечении и т д. Почти 65% столкнулись с трудностями при получении уже назначенных препаратов, лишь треть таких проблем не испытывали.
Около половины участников исследования заявили, что им приходилось покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере. Причем, купив препарат, пациент не мог, получить лечение, потому что медучреждение не вправе вводить лекарство, которое куплено на стороне.
За последнее время произошло несколько громких историй, которые связаны с покупкой незарегистрированных в России препаратов. Так, в августе в одном из столичных отделений «Почты России» сотрудники таможенной службы задержали мать ребенка, страдающего эпилепсией. Она заказала по интернету незарегистрированный в России препарат «Фризиум». Женщину задержали, было заведено уголовное дело, которое позднее отметили.
В июле также при получении «Фризиума» на почте была задержана женщина, заказавшая лекарство для своего больного ребенка. Ей пригрозили возбуждением уголовного дела. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал связаться с Минздравом. Позднее в ведомстве разъяснили, что ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, подтверждающих, что их выписали физическом лицу.
В 2018 году произошел еще один похожий случай. Мать неизлечимо больного ребенка Екатерина Коннова была задержана за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. На женщину завели уголовное дело, ей грозило от четырех до восьми лет лишения свободы. Тогда в Кремле заявили, что это дело требует особого внимания, и в нем не должно быть формального подхода. Вскоре после «тщательного разбора ситуации» МВД прекратило уголовное преследование Конновой.
В августе этого года Минздрав обратился к хоспису «Дом с маяком» и Фонду помощи хосписам «Вера» с просьбой предоставить список детей, нуждающихся в незарегистрированных в России противосудорожных препаратах. В ведомстве сообщили, что они планируют оформить для каждого такого пациента адресную закупку необходимого лекарства сроком на год.
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