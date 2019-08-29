Почти 90% онкобольных покупали не зарегистрированные в России препараты

Не зарегистрированные в России лекарства приходилось покупать 87% пациентам с онкозаболеваниями, заявила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.Такие данные были получены в результате исследования, которое провела Ассоциация. В нем приняли участие почти 800 онкопациентов из разных регионов России. Большая часть участников – пациенте в возрасте 35-55 лет (примерно 70%). Многие из них находятся на лечение с 2007 года.«На вопрос — «Приходилось ли Вам покупать лекарства, не зарегистрированные в России?» Положительно ответили 87,4%» — сказала Ирина Боровова в ходе круглого стола «Реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части лекарственного обеспечения пациентов».Эксперт также вспомнила недавние случаи с уголовным преследованием родителей, которые были вынуждены приобрести незарегистрированные в РФ препараты, чтобы улучшить качество жизни своих больных детей.«Если мы загнаны в ситуацию – мне нужен этот препарат, я просто без него жить, качество моей жизни уходит в ноль, то, конечно, согласитесь, человек пойдет на любую меру. Поэтому надо создать возможность, чтобы эти ситуации исключить. Мало того, что человек должен быть грамотным в этой ситуации — до него нужно донести информацию, что будет такая ответственность наступит. А также дать возможность реализовать свое право на получение лекарства без уголовной ответственности», — подчеркнула она.Помимо этого, каждый второй онкобольной (52%) признался, что испытывал сложности при назначении препаратов – этот очереди на получение препарата, отказ, изменение в лечении и т д. Почти 65% столкнулись с трудностями при получении уже назначенных препаратов, лишь треть таких проблем не испытывали.Около половины участников исследования заявили, что им приходилось покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере. Причем, купив препарат, пациент не мог, получить лечение, потому что медучреждение не вправе вводить лекарство, которое куплено на стороне.За последнее время произошло несколько громких историй, которые связаны с покупкой незарегистрированных в России препаратов. Так, в августе в одном из столичных отделений «Почты России» сотрудники таможенной службы задержали мать ребенка, страдающего эпилепсией. Она заказала по интернету незарегистрированный в России препарат «Фризиум». Женщину задержали, было заведено уголовное дело, которое позднее отметили.В июле также при получении «Фризиума» на почте была задержана женщина, заказавшая лекарство для своего больного ребенка. Ей пригрозили возбуждением уголовного дела. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал связаться с Минздравом. Позднее в ведомстве разъяснили, что ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, подтверждающих, что их выписали физическом лицу.В 2018 году произошел еще один похожий случай. Мать неизлечимо больного ребенка Екатерина Коннова была задержана за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. На женщину завели уголовное дело, ей грозило от четырех до восьми лет лишения свободы. Тогда в Кремле заявили, что это дело требует особого внимания, и в нем не должно быть формального подхода. Вскоре после «тщательного разбора ситуации» МВД прекратило уголовное преследование Конновой.В августе этого года Минздрав обратился к хоспису «Дом с маяком» и Фонду помощи хосписам «Вера» с просьбой предоставить список детей, нуждающихся в незарегистрированных в России противосудорожных препаратах. В ведомстве сообщили, что они планируют оформить для каждого такого пациента адресную закупку необходимого лекарства сроком на год.