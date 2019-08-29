Без «химии» и лучевой терапии: рак простаты вылечили наночастицами

Нанотерапия рака, изобретенная в Университете Райса, успешно прошла важный этап клинических испытаний. Новая терапия позволит уничтожать опухоли без изнурительных побочных эффектов химиотерапии, инвазивной хирургии и облучения.У тринадцати из первых пятнадцати пациентов с раком предстательной железы, получивших лечение на основе наночастиц, не было выявлено признаков рака спустя год после лечения.Речь идет о фототермической технологии, где используются освещенные наночастицы для нагрева и разрушения опухолей. Наночастицы представляют собой крошечные кварцевые сферы с тонким внешним слоем золота, которые в 50 раз меньше эритроцитов. Изменяя толщину золотой оболочки, ученые настраивают наносферы на взаимодействие с определенными длинами световых волн.Основой терапии является уничтожение раковых клеток путем нагревания наноразмерных оболочек с помощью лазера ближнего инфракрасного диапазона с низким энергопотреблением — такой лазер безопасно проходит через здоровые ткани.В пилотном клиническом исследовании инфузия наночастиц обеспечила целенаправленное разрушение раковой ткани. При этом здоровая часть органа, в данном случае, предстательной железы, не была повреждена. Тем самым удалось избежать обычных побочных эффектов лечения рака простаты, включающих эректильную дисфункцию и/или непроизвольное мочеиспускание.В исследовании приняли участие 16 мужчин в возрасте от 58 до 79 лет с локализованным раком предстательной железы низкого и среднего риска. Пятнадцать из 16 пациентов прошли двухдневное лечение, получив внутривенную инфузию наночастиц в первый день и процедуру абляции с визуальным контролем на второй день.Все пациенты были отпущены домой сразу после лечения и приезжали в клинику лишь для последующего обследования: через три месяца, полгода и год. Из 15 человек, завершивших процедуры, только у двух были обнаружены признаки рака на биопсии и МРТ год спустя.