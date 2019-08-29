Врачи рассказали, какой фактор повышает риск рака печени

Что ускоряет рост злокачественных клеток.Исследование ученых из США показало: фермент, который вырабатывается организмом при стрессе, может ускорять рост злокачественных клетокУченые из Университета Огаста опубликовали в журнале Hepatology данные своей работы, в ходе которой ими было обнаружено влияние стресса на вероятность развития такого заболевания, как рак печени. Исследователи установили, что коварную роль в деле развития опухолей играет фермент Nqo1.Nqo1 – белок, который вырабатывается клетками организма в виде ответной реакции на стресс. Этот фермент помогает ему защищаться от избытка свободных радикалов — нестабильных молекул кислорода, которые в случае стресса увеличивают свою численность, что может грозить повреждением клеточной ДНК.Авторы новой работы пришли к выводу, что данный фермент может погубить печень — вместо очищения ее клеток от свободных радикалов, Nqo1, наоборот, помогает им активнее распространяться по организму.Резюме ученых опирается на результаты эксперименты на лабораторных мышах со злокачественным новообразованием в печени, а также на клетках человеческого рака печени, Научные специалисты обнаружили, что в опухолевых тканях содержится повышенная концентрация «стрессового» фермента Nqo1. Именно это обстоятельство обеспечивало раковым клеткам активность и выживание. Когда ученые искусственно заблокировали выработку данного фермента, способность онкоклеток выживать сразу резко падала.