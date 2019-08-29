Дерматологи рассказали, сколько раз в день нужно умываться

Как уберечь кожу от прыщей.Эксперты рассказали, как можно предотвратить появление прыщей. Они назвали шесть эффективных способов, благодаря которым кожу лица удастся сохранить чистойДерматологи отмечают, нередко люди не могут повлиять на появление прыщей, но зная причины их возникновения, можно предотвратить это, и обеспечить надёжную защиту для. Кроме того, некоторые сами провоцируют воспаления, неправильно ухаживая за лицом.Самой простой защитой является личная гигиена. Многие неправильно умываются, смывая защитный слой. Без него кожный покров высыхает и становится уязвимым. Чтобы этого не происходило, нужно умываться не чаще 2-3 раз в день и при этом стараться не использовать средства с большим количеством химических компонентов.Желательно обходиться обычным мылом или вовсе без него. Лучше очищать предметы, контактирующие с лицом, такие, как мобильный телефон. Кроме того, следует воздержаться от прикосновений к коже. Многие даже не замечают, как часто они это делают, нанося вредные бактерии и провоцируя заболевания.Большое количество опасных микроорганизмов содержится на наволочках и подушках. Нужно раз в неделю их стирать и чистить. Риск появления прыщей растёт, если человек не часто моет голову. Жир с волос попадает на лицо, и это приводит к воспалению.Специалисты отмечают, улучшить состояние кожи лица можно и за счёт правильного питания. Сократив в своём рационе сахар, человек снизит пополнение быстрыми углеводами, провоцирующими различные дерматологические недуги.