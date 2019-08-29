Как неправильная высота кровати может навредить здоровью

Большинство покупателей при выборе кроватей и матрасов руководствуются их ценой, внешним видом, а также шириной и длиной спального места. При этом многие вообще не обращают внимания на высоту постели. А, между тем, этот параметр играет совсем не последнюю роль.Почему это важно?Американские ученые в результате многолетних исследований выяснили, что самым травмоопасным местом в любом доме является обыкновенная кровать. Согласно данным, причиной травм чаще всего становится падение с постели. Мало того, ежегодно около 450 жителей США погибают, упав с кровати во сне. Именно поэтому руководитель проекта профессор Кэрол Полак-Нельсон подытожил работу утверждением о том, что производители мебели должны позаботиться о параметрах спального места в соответствии с анатомическими особенностями человека.По данным специалистов «Центра по исследованию травм», расположенного в американском городе Санта-Барбаре, 75 % детей до 10-ти лет получают различные увечья при падении с высокой постели, которая не подходит им не по возрасту, ни по росту. Чаще всего это двухъярусные кровати. Причем, распространенными последствиями таких инцидентов оказались переломы.По мнению ученых, одним из самых грязных мест в доме является пол под кроватью. А слишком короткие ножки мебели весьма затрудняют уборку. Немецкие ученые, исследовавшие состав городской пыли, утверждают, что она представляет большую угрозу для здоровья человека, чем деревенская, так как в ее составе присутствуют такие вредные вещества как кадмий и свинец.Азиатские, американские и европейские стандартыСтандарты, касающиеся высоты спального места, подразделяются на 3 вида. Согласно азиатскому варианту, эта величина составляет 20-30 см. В странах Азии постель чаще всего представляет из себя разложенное прямо на полу татами, низкий настил или же обычную кровать на коротких ножках. Так называемый американский стандарт высоты кровати колеблется от 80 см. до 1 м.Европейский тип – это нечто среднее между американским и азиатским вариантами. Высота такого ложа чуть превышает 0,5 метра. По мнению ученых, именно данный стандарт является оптимальным для человеческого организма. Дело в том, что длина ноги человека среднего роста от подошвы до колена приблизительно равна 60-65 см. Таким образом сидя на постели нижние конечности приобретают форму прямого угла. Дотянуться до пола из такого положения гораздо легче и безопаснее. Да и позвоночник не страдает от излишних нагрузок при подъеме или приседании на постель.Оптимальная высота постелиКак утверждают специалисты, оптимальной высотой кровати считается величина в пределах от 40 до 65 см. в зависимости от роста и возраста ее хозяина. Молодые люди вполне могут выбрать постель в нижних пределах этих значений, а вот пожилым лучше пользоваться кроватями около 60 см. в высоту.