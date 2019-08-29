Названа спасающая от преждевременной смерти диета

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Западная диета оказалась опасна для здоровьяРастительный белок способствует увеличению продолжительности жизни – к такому выводу пришли японские ученые после 20 лет наблюдений.Эксперты предупреждают, что речь идет не просто о вегетарианской диете – в рацион необходимо включить продукты питания с большим количеством белка: орехи, бобы, тофу и авокадо. У тех, кто придерживается такого режима питания, существенно снижается риск смерти по любым причинам, отмечают медики из Страны Восходящего солнца пронаблюдавшие за более чем 70 тыс. человек в течение двух десятилетий.Распространенная в России западная диета, при которой потребляется большое количество красного мяса и переработанных продуктов, может вызвать множество осложнений. У любителей этого стиля питания регистрируется повышенное количество сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, подобная диета провоцирует ожирение, что, в свою очередь, приводит к новым осложнениям.Белковая диета помогает организму избавиться от излишков воды и инициирует кетоз – физическое состояние, при котором собственные запасы жира начинают использоваться в качестве источника энергии. Популярные сейчас кетогенные диеты как раз и нацелены на такое изменение обмена веществ.Однако диетологи предупреждают, что в долгосрочной перспективе подобный способ питания чреват осложнениями, так как в нем в качестве главного источника белка используется красное мясо. Для увеличения продолжительности жизни лучше использовать богатые белком растительные продукты, считают специалисты.