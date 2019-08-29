Медики назвали продукты, эффективно избавляющие от боли в суставах

Боль в суставах может появиться из-за различных причин и способна значительно ухудшить качество жизни.При появлении такой проблемы нужно правильно питаться, включая в рацион продукты, избавляющие от недуга.Первыми в списке идут фрукты и ягоды, в составе которых содержится большое количество витаминов. Убрать болевые ощущения могут разнообразные продукты, к примеру, виноград, содержащий растительное соединение проантоцианидин. Отличными помощниками выступают цитрусовые, поскольку они богаты витамином С. Стоит обратить внимание и на вишню – она уменьшает воспаления уже через три недели с начала её систематического употребления.Овощи также отлично борются с недугом. Шпинат богат антиоксидантами и кемпферолом, снижающим воспалительный процесс и боль, а брокколи имеет в себе сульфорафан, уменьшающий симптомы ревматоидного артрита. Полезно включить в рацион чеснок, способный снизить уровень артериального давления, риск возникновения болезней сердца и убрать неприятные ощущения в подвижных соединениях.Бобовые культуры являются очень полезными при болях. В сое заключается много белка, клетчатки, жирных кислот омега-3, но вместе с этим в ней мало жиров. Важно выбирать именно натуральный продукт, а не произведённое из него. Есть нужно и красную фасоль, так как она содержит клетчатку, фолиевую кислоту и другие вещества, помогающие иммунной системе.Специи тоже благоприятно влияют на работу суставов. Самыми лучшими считаются шафран, куркума, имбирь. Для максимально эффективного использования их можно заливать водой и делать напиток, температура которого не имеет значения. Необходимо пить ещё зелёный чай, улучшающий обмен веществ и имеющий в себе антиоксидантные и противовоспалительные свойства.Благодаря наличию омега-3 жирных кислот и витамина D при лечении недуга прекрасно подойдет рыба, в особенности, лосось, тунец и форель. Цельнозерновые продукты, в частности, паста, овсяная каша и коричневый рис, понижают уровень С-реактивного белка, который провоцирует различные заболевания.