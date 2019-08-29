Красное вино полезно для здоровья: британские ученые

Красное вино может быть полезно для здоровья. Согласно опубликованному в журнале Gastroenterology исследованию ученых из Королевского колледжа Лондона, вино увеличивает число полезных бактерий в кишечнике.Как передает ВВС, в исследовании были задействованы несколько тысяч человек из Британии, Нидерландов и США. Все они являются близнецами, участвующими в программах медицинских исследований. Отмечается, что никто из них не злоупотреблял спиртным.Всем испытуемым предстояло рассказать, какой диеты они придерживаются и каким алкогольным напиткам отдают предпочтение.Выяснилось, что у тех, кто предпочитает красное вино, микробиота разнообразнее, чем у остальных. По словам ученых, для достижения положительного эффекта, достаточно раз в одну-две недели выпить бокал красного вина.Полезные свойства популярного алкогольного напитка кроются в полифенолах - химических соединениях, которые также содержатся в белом вине, пиве и сидре, но в намного меньших количествах, чем в красном вине. Полифенолы также присутствуют во многих фруктах и овощах (к примеру, в кожуре красного винограда).