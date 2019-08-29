Рыбий жир не предотвращает сахарный диабет – исследование

Вопреки распространенному мнению, жирные кислоты омега-3 вовсе не предотвращают развитие сахарного диабета 2 типа. Об этом свидетельствует мета-анализ 83 рандомизированных контролируемых исследований, проведенный учеными из Университета Восточной Англии по заказу ВОЗ. Результаты мета-анализа были опубликованы в BMJ.Основные типы омега-3 жирных кислот – альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Они содержатся в ряде продуктов питания и необходимы в небольших количествах для поддержания здоровья. АЛК можно найти в орехах и семенах, а ЭПК и ДГК — в жирной рыбе и рыбьем жире.В обзоре оценивалось влияние увеличения потребления ЭПК и ДГК, АЛК, омега-6 и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) на диабет и метаболизм глюкозы. Выяснилось, что увеличение потребления ЭПК и ДГК не оказало никакого влияния на сахарный диабет 2-го типа. Для объективной оценки эффектов потребления АЛК, омега-6 и ПНЖК информации было недостаточно. Более того, обнаружились некоторые (слабые) доказательства ухудшения метаболизма глюкозы при потреблении добавок, содержащих высокие дозы рыбьего жира.Результаты мета-анализа не изменились даже при включении исследований только самого высокого качества, с минимальным риском систематической ошибки.Предыдущее исследование тех же ученых показало, что добавки с длинноцепочечными омега-3, содержащими рыбий жир, не защищают от заболеваний сердца, инсульта или смерти. Новый же обзор показывает, что они не предотвращают и не лечат диабет, поэтому нельзя поощрять прием добавок с омега-3 для профилактики или лечения диабета.Если же люди все же решили принимать капсулы с рыбьим жиром для лечения либо профилактики диабета или для снижения уровня триглицеридов в крови, им следует использовать дозы менее 4,4 граммов в день во избежание возможных отрицательных результатов, отметил Ли Хупер, ведущий автор исследования.