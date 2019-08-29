Установлено, какие упражнения помогут укрепить память в пожилом возрасте

20-минутные занятия на велотренажере могут улучшить память у людей старше 60-и лет. Соответствующее исследование ученых из Университета Айовы опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.Специалисты проанализировали состояние здоровья 34 пожилых добровольцев в возрасте от 60-и до 80-и лет. Всем им предстояло заниматься на велотренажерах дважды за день по 20 минут. После ученые просканировали головной мозг испытуемых, а также провели для них тесты на память.Выяснилось, что даже 20-минутные физические нагрузки приводили к активности в гиппокампе, который участвует в механизмах консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти к долговременной.Помимо этого, было зафиксировано усиление связей между гиппокампом, теменной долей и префронтальной корой, которые также ответственны за память и познавательные процессы.Таким образом, крутить педали велосипеда в ежедневном режиме крайне полезно не только с точки зрения физической нагрузки на организм, но и в плане улучшения когнитивных способностей.