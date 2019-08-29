4 скрытые проблемы, из-за которых не удается похудеть

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Если вы правильно питаетесь и физически активны, но похудеть вам все равно не удается, возможно, у вас есть проблемы, о которых вы пока и не догадываетесь.Некоторые заболевания щитовидной железы, например, гипотиреоз, будут мешать вам худеть. Более того, снижение производства гормонов щитовидной железы часто приводит к набору веса. Поэтому, если вы действительно стараетесь, но не можете похудеть, обратитесь к эндокринологу.Отклонения в работе надпочечников могут привести к увеличению выработки гормона кортизола, известного также как гормон стресса. Этот гормон провоцирует у человека повышенный и плохо контролируемый аппетит.Нехватка сна и стресс – проблемы, с которыми сегодня сталкивается, наверное, каждый. Но на самом деле эти проблемы далеко не так безобидны, как может показаться: и недосып, и стресс повышают аппетит и способствуют скоплению жировых отложений и набору лишнего веса.Витамин D3 необходим для нормального усвоения организмом кальция, очень важного микроэлемента для обмена веществ. Недостаток этого витамина чреват развитием метаболических нарушений, обострением аппетита, возникновением депрессии.