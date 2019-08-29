4 скрытые проблемы, из-за которых не удается похудеть
Проблема с щитовидной железой
Некоторые заболевания щитовидной железы, например, гипотиреоз, будут мешать вам худеть. Более того, снижение производства гормонов щитовидной железы часто приводит к набору веса. Поэтому, если вы действительно стараетесь, но не можете похудеть, обратитесь к эндокринологу.
Отклонение в работе надпочечников
Отклонения в работе надпочечников могут привести к увеличению выработки гормона кортизола, известного также как гормон стресса. Этот гормон провоцирует у человека повышенный и плохо контролируемый аппетит.
Недостаток сна и стресс
Нехватка сна и стресс – проблемы, с которыми сегодня сталкивается, наверное, каждый. Но на самом деле эти проблемы далеко не так безобидны, как может показаться: и недосып, и стресс повышают аппетит и способствуют скоплению жировых отложений и набору лишнего веса.
Нехватка витамина D3
Витамин D3 необходим для нормального усвоения организмом кальция, очень важного микроэлемента для обмена веществ. Недостаток этого витамина чреват развитием метаболических нарушений, обострением аппетита, возникновением депрессии.
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https://med.news.am - Добавил Ivan в категорию Разное
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