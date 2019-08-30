Ученые назвали продукты, провоцирующие рак

Употребление алкоголя также повышает вероятность развития рака на 8%.Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.По мнению специалистов, употребление даже небольшого количества сока или газировки в день может нанести вред здоровью. Уточняется, что употребление 100 мл этих напитков каждый день увеличивает риск развития онкологических заболеваний на 18%, а риск рака молочной железы — на 22%.Эта же статистика актуальна для свежевыжатые соков.Также выяснилось, что люди, употребляющие до 76 граммов красного мяса в день, на 20% увеличивают риск возникновения онкологии.Опасным оказалось растительное масло для жарки и фритюра, которое влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и провоцирует рак толстой кишки. Специалисты советуют использовать масло в свежем и холодном виде.Ранее онколог рассказала об основных признаках возникновения рака.