Ученые назвали продукты, провоцирующие рак

Употребление алкоголя также повышает вероятность развития рака на 8%.

Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.

По мнению специалистов, употребление даже небольшого количества сока или газировки в день может нанести вред здоровью. Уточняется, что употребление 100 мл этих напитков каждый день увеличивает риск развития онкологических заболеваний на 18%, а риск рака молочной железы — на 22%.

Эта же статистика актуальна для свежевыжатые соков.

Также выяснилось, что люди, употребляющие до 76 граммов красного мяса в день, на 20% увеличивают риск возникновения онкологии.

Опасным оказалось растительное масло для жарки и фритюра, которое влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и провоцирует рак толстой кишки. Специалисты советуют использовать масло в свежем и холодном виде.

Ранее онколог рассказала об основных признаках возникновения рака.
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