3 простых изменения, которые могут продлить вашу жизнь на 12 лет
Ученые проанализированы данные 25 000 человек в возрасте от 45 до 79 лет. Добровольцы проходили собеседования, отвечая на вопросы о питании и образе жизни, а также обследовались у врачей.
В результате было установлено следующее:
- употребление 5 порций фруктов и овощей в день продлевает жизнь в среднем на 3 года,
- воздержание от курения продлевает жизнь на 4-5 лет,
- регулярная физическая активность помогает прижить на 3 года дольше.
Ученые призывают всех обратить внимание на результаты этого исследования и внести в свою жизнь соответствующие коррективы.
Людям с офисной и другой сидячей работой они рекомендуют уделять минимум час в день физической активности – даже если будут просто прогулки пешком. Тем, кто немного двигается на работе, следует уделять дополнительным нагрузкам хотя бы еще 30 минут в день. А людям, которые активны и много двигаются на работе, дополнительные упражнения не нужны.
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