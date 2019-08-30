3 простых изменения, которые могут продлить вашу жизнь на 12 лет



употребление 5 порций фруктов и овощей в день продлевает жизнь в среднем на 3 года,



воздержание от курения продлевает жизнь на 4-5 лет,



регулярная физическая активность помогает прижить на 3 года дольше.



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Всего три простых изменения в образе жизни могут продлить жизнь среднестатистического человека на 11-12 лет, утверждают специалисты из Кембриджского университета (Великобритания). Для этого необходимо всего лишь отказаться от курения (или никогда не начинать), придерживаться здорового рациона и быть физически активным.Ученые проанализированы данные 25 000 человек в возрасте от 45 до 79 лет. Добровольцы проходили собеседования, отвечая на вопросы о питании и образе жизни, а также обследовались у врачей.В результате было установлено следующее:Ученые призывают всех обратить внимание на результаты этого исследования и внести в свою жизнь соответствующие коррективы.Людям с офисной и другой сидячей работой они рекомендуют уделять минимум час в день физической активности – даже если будут просто прогулки пешком. Тем, кто немного двигается на работе, следует уделять дополнительным нагрузкам хотя бы еще 30 минут в день. А людям, которые активны и много двигаются на работе, дополнительные упражнения не нужны.