5 признаков нехватки кальция в организме
Какие признаки могут указать на то, что вашему организму не хватает кальция?
Судороги
При нехватке кальция нередко появляется такой симптом, как судороги в ногах, особенно по ночам. Если вы заметили, что ваши ноги в последнее время начало сводить судорогой, проверьте уровень кальция и добавьте в рацион больше продуктов, богатых этим веществом: молочные продукты, сыры и творог, кунжут, чеснок, сардины, миндаль, фундук, петрушка и другие.
Проблемы с зубами и ногтями
Кальций необходим для здоровья зубов, ногтей и волос, и если его не хватает, это рано или поздно отражается на состоянии всех перечисленных частей. Если ваши зубы начали портиться и крошиться, если ногти начали расслаиваться, а волосы – выпадать, самое время проверить уровень кальция.
Онемение пальцев
Онемение или покалывание в кончиках пальцев, спазмы, неконтролируемые движения – все это также может быть следствием нехватки кальция.
Проблемы со сном
Нехватка кальция может также вызвать проблемы со сном, в частности, бессонницу. Конечно, бессонница может быть результатом и других нарушений, поэтому, если вам регулярно не удается высыпаться, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Ухудшение памяти
Забывчивость, ухудшение памяти также может указывать на нехватку кальция в организме.
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