5 признаков нехватки кальция в организме

Нехватка кальция в организме – проблема весьма и весьма распространенная; каждый день организм взрослого человека должен получать около 1000 мг кальция, а людям после 60 лет – 1200 мг кальция. Обеспечить нас таким количеством кальция может здоровый и сбалансированный рацион, но проблема в том, что мало кто сегодня питается настолько правильно: многие люди едят фаст-фуд вместо продуктов, богатых кальцием и другими полезными нутриентами.Какие признаки могут указать на то, что вашему организму не хватает кальция?При нехватке кальция нередко появляется такой симптом, как судороги в ногах, особенно по ночам. Если вы заметили, что ваши ноги в последнее время начало сводить судорогой, проверьте уровень кальция и добавьте в рацион больше продуктов, богатых этим веществом: молочные продукты, сыры и творог, кунжут, чеснок, сардины, миндаль, фундук, петрушка и другие.Кальций необходим для здоровья зубов, ногтей и волос, и если его не хватает, это рано или поздно отражается на состоянии всех перечисленных частей. Если ваши зубы начали портиться и крошиться, если ногти начали расслаиваться, а волосы – выпадать, самое время проверить уровень кальция.Онемение или покалывание в кончиках пальцев, спазмы, неконтролируемые движения – все это также может быть следствием нехватки кальция.Нехватка кальция может также вызвать проблемы со сном, в частности, бессонницу. Конечно, бессонница может быть результатом и других нарушений, поэтому, если вам регулярно не удается высыпаться, рекомендуется проконсультироваться с врачом.Забывчивость, ухудшение памяти также может указывать на нехватку кальция в организме.