На работу после отпуска: Как уменьшить стресс?
1. Если во время отпуска вы поехали за город или в другую страну, вернитесь домой хотя бы за 2-3 дня до выхода на работу. Так вы успеете немного адаптироваться к привычной среде, прежде чем выйти на работу. Если же вы, едва вернувшись из поездки, придете на работу, вы испытаете гораздо больше стресса.
2. Желательно не выходить на работу в понедельник: старайтесь организовать отпуск так, чтобы первый рабочий день был в среду или в четверг – так рабочая неделя покажется не такой долгой, вам будет намного комфортнее, и вы меньше устанете.
3. В первый рабочий день старайтесь не принимать ответственных и важных решений: считается, что работоспособность и даже уровень интеллекта человека сразу после отпуска немного падает, поэтому потребуется немного времени, чтобы восстановиться и начать нормально работать.
4. В первый день старайтесь не слишком себя нагружать: делайте в первую очередь более легкую, более приятную работу, а сложную оставьте на следующие дни.
5. И, наконец, не забывайте об отдыхе в течение дня и по вечерам: небольшие перерывы помогут вам восстанавливать силы в течение рабочего дня, а вечера, посвященные интересным занятиям или хобби, помогут избежать постотпускной хандры.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://med.news.am - Добавил med2ru в категорию Разное
Добавить комментарий