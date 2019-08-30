На работу после отпуска: Как уменьшить стресс?

Большинству людей тяжело выходить на работу после отпуска, даже если свою работу они действительно любят. Что делать, чтобы справиться со стрессом и улучшить работоспособность в первые дни после отпуска? Несколькими советами об этом поделилась психолог Ашхен Мкоян.1. Если во время отпуска вы поехали за город или в другую страну, вернитесь домой хотя бы за 2-3 дня до выхода на работу. Так вы успеете немного адаптироваться к привычной среде, прежде чем выйти на работу. Если же вы, едва вернувшись из поездки, придете на работу, вы испытаете гораздо больше стресса.2. Желательно не выходить на работу в понедельник: старайтесь организовать отпуск так, чтобы первый рабочий день был в среду или в четверг – так рабочая неделя покажется не такой долгой, вам будет намного комфортнее, и вы меньше устанете.3. В первый рабочий день старайтесь не принимать ответственных и важных решений: считается, что работоспособность и даже уровень интеллекта человека сразу после отпуска немного падает, поэтому потребуется немного времени, чтобы восстановиться и начать нормально работать.4. В первый день старайтесь не слишком себя нагружать: делайте в первую очередь более легкую, более приятную работу, а сложную оставьте на следующие дни.5. И, наконец, не забывайте об отдыхе в течение дня и по вечерам: небольшие перерывы помогут вам восстанавливать силы в течение рабочего дня, а вечера, посвященные интересным занятиям или хобби, помогут избежать постотпускной хандры.