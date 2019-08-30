Почему женщине не стоит пить кокосовое молоко

Кокос – плод, который многие по ошибке считают орехом. На самом деле он относится к костянкам. Свое название эта косточка получила от португальского слова «coco», что означает «обезьяна». И действительно кокос чем-то похож на мордочку этого животного.Этот экзотический тропический фрукт стал невероятно популярным в России. Молоко кокоса часто употребляют вместо коровьего, так как оно не содержит животных жиров, а следовательно, не имеет холестерина. Правда, получают его искусственным путем из мякоти спелых плодов. Оно имеет густую консистенцию и превосходную сливочную текстуру. В странах Юго-Восточной Азии, на Гавайях, в Южной Америке и в Индии это молоко входит в состав многих блюд.Американские врачи давно исследовали свойства кокосового молока и охотно рекомендуют его. Так, доктор Майкл Грегер в числе достоинств этого напитка называет входящие в его состав жирные кислоты Омега-3, Омега-6, Омега-9. Он богат клетчаткой, органическими кислотами, включая лауриновую и каприновую. Также в составе молока кокоса содержится аскорбиновая кислота, рибофлабин, тиамин, микро- и макроэлементы – кальций, железо, цинк, селен, магний, фосфор и другие. По словам Майкла Грегера, только одна лауриновая кислота способна помочь человеку, например, легко переносить смену климата, хорошо чувствовать себя в межсезонье и избавиться от авитаминоза. Она незаменима при профилактике гастрита и язвы, обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.В 100 граммах кокосового молока содержится 14,7 грамма жиров, или 230 килокалорий. Это 20% суточной нормы килокалорий для взрослого человека. В этом и кроется его опасность, особенно для женщин. Дамы, склонные к полноте, должны избегать этого лакомства. Причем касается это не только свежего, но и концентрированного молока кокоса. Достаточно внимательно рассмотреть упаковку, чтобы увидеть сверху густые кокосовые сливки – продукт очень высокой калорийности. Эксперты Американской ассоциации по контролю за пищевыми продуктами предупреждают, что многие консервированные сорта кокосового молока содержат химикат бисфенол, который попадает в продукт путем выщелачивания из стенок консервных банок. Проведенные учеными США исследования животных, а затем и людей обнаружили связь между бисфенолом и проблемами репродуктивной системы, в первую очередь, женщин.Российский врач Вадим Жилюк предупреждает: в интернете часто можно видеть информацию о том, что кокосовое молоко содержит 15-20 ккал на 100 грамм продукта и полезно при похудении. На самом деле в данном случае речь идет не о кокосовом молоке, которое, как уже было сказано, изготавливается из мякоти кокоса, а о кокосовой воде, находящейся внутри плода.– Кстати, эта вода, несмотря на нулевое содержание килокалорий, похудению отнюдь не способствует, – говорит Вадим Жилюк.Доктор Сильви Трамбле не рекомендует употреблять кокосовое молоко беременным женщинам. Во-первых, чтобы не набрать лишний вес, а во-вторых, в нем в триста (!) раз меньше кальция, чем в коровьем, а это негативно скажется и на женщине, и на ее ребенке. В период вынашивания плода имеющийся в организме мамы кальций в первую очередь перенаправляется на ребенка. Таким образом, женщине нужно вдвое больше кальция, чем обычно, а кокосовое молоко восполнить его нехватку не может. Сильно страдает и ребенок, так как без кальция его костная система будет очень слабой.Доктор Крис Крессер в своем блоге подробно рассказывает о вреде кокосового молока. По его мнению, среди полных дам очень много гипертоников. Регулярное употребление этого растительного молока вполне способно вызвать нарушение ритма сердцебиения, повышение артериального давления и нарушение кровоснабжения.– Увлечение этим молоком провоцирует интоксикацию организма со всеми вытекающими последствиями: головокружением, тошнотой, диареей для любого человека, – уверен Крис Крессер.