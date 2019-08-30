Названы неожиданные последствия татуировок

Медики назвали новую опасность.Ученые из Германии и Франции исследовали неожиданное влияние татуировок на человеческий организм.Микроскопическую обломки игл для татуировки могут поражать лимфоузлы человека.Даже чистые иглы для тату-машинок представляют опасность для здоровья человека. Так, они могут оставлять в организме металлические частицы, выяснила группа специалистов из Германии и Франции с помощью электронного синхротрона ESRF.Два года назад ученые показали, что чернила и металлические примеси в их составе попадают в лимфатические узлы в процессе нанесения на тело татуировки. Причем в этом периферическом и важном органе иммунной системы человека их можно найти даже спустя годы после процедуры.Но исследователи не могли понять, как в лимфоузлы транспортируются железо, хром и никель, которые не входили в состав изученных чернил. Тогда они решили проверить иглы для тату-машинок, ведь именно они на шесть-восемь процентов состоят из никеля и на 15-20 процентов — из хрома.В результате оказалось, что, когда в чернилах содержится диоксид титана (белый пигмент, который присутствует в ярких цветах чернил, например, зеленых, синих и красных), он изнашивает иглу. Это обусловлено его высокой плотностью и абразивными свойствами. По словам специалистов, они изучили иглу до и после процедуры нанесения татуировки с помощью сканирующей электронной микроскопии. И анализ показал, что игла действительно затиралась в результате такого механического шлифования.«Речь идет не только о чистоте салона, стерилизации оборудования или даже о пигментах. Как мы теперь видим, износ иглы также влияет на ваш организм», — отметил один из авторов работы Хирам Кастильо.