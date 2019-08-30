Врачи рассказали, кому вреден глютен



все виды мяса;



рыба и морепродукты;



яйца;



картофель;



натуральные молочные продукты без добавок;



псевдозлаковые культуры;



все виды орехов и семян;



все виды овощей;



все виды фруктов и сухофруктов;



все виды ягод;



грибы;



бобовые, соевые бобы, бобы маш;



растительные масла;



мед;



шоколад (натуральный);



кукуруза и кукурузная мука.



Стоит ли его исключать.Что такое глютен, в чем его польза и вред, действительно ли его стоит полностью исключать из рациона и в каких продуктах содержитсяГлютен — слово нон грата в меню многих голливудских звезд, вспомни ярую противницу вещества Гвинет Пэлтроу. Или Майли Сайрус, которая уже несколько лет пропагандирует веганскую и безглютеновую диету. Да и в среде обитания «топовых» диетологов из Instagram и неофитов, которые только начали соблюдать здоровый образ жизни слово «глютен» — что-то вроде страшилки. Для них маркировка «без глютена» стала более желанной, чем «натуральный» или «без ГМО». Безглютеновые продукты часто относят к списку диетических, думая, что от них невозможно поправиться. Да и получаешь от них исключительно пользу. Поэтому поиск безглютеновых альтернатив привычным продуктам превратился чуть ли не в массовую истерию.Но так ли страшен черт, как его малюют? Действительно ли глютен вредит организму каждого из нас?Глютен — это клейкое вещество, собирательное название целой группы белков, которые входят в состав пшеницы, ржи, ячменя и большинства злаковых культур. Это вещество содержится не только во всей выпечке, но и во всевозможных продуктах питания, изготовленных с добавлением пшеничной муки в качестве загустителя — например, в соусах, кетчупах, сосисках, колбасных изделиях, полуфабрикатах, десертах и даже мороженом.Поскольку по своей структуре глютен подобен клею, он широко используется для придания готовой пище упругой структуры. Чаще всего речь идет о выпечке и десертах с мукой, однако глютен может содержаться в даже в любимых молочных коктейлях.Содержание глютена на 100 г продукта:Пшеничная мука (3 – 5 г)Ячмень (перловка) (2.2 – 2.8 г)Ржаная мука (2 – 2.5 г)Овсянка (2 – 2.2 г)Пшено (1.5 – 1.7 г)Спельта (0.3 – 1 г)При этом в псевдозлаковых культурах (гречка, киноа, рис) глютена нет.Полный список продуктов без глютена выглядит так:Стоит отметить тот факт, что если в мясе глютена нет, то в котлетах-полуфабрикатах он скорее всего есть, если на упаковке нет маркировки «без глютена». Это происходит потому, что при их приготовлении используется хлебный мякиш или панировочные сухари. По такому же принципу можно анализировать и другие «готовые» продукты питания, которые ты можешь найти в магазинах.Глютен сам по себе он не вреден и ядовит. Более того, он даже ничем не примечателен и нужен разве что для того, чтобы продукты, изготовленные из глютеносодержащих культур, были упругими и пластичными. Глютен, можно сказать, улучшает структуру теста и качество хлеба.Вопреки распространенному мнению, глютен не опасен для большинства людей. Реальные проблемы он может доставить только тем людям, у которых есть аллергия на него или генетическая предрасположенность к целиакии.Острая непереносимость глютена — целиакия» — встречается крайне редко. Фактически, ученые говорят, что болезнью страдает только 1% населения (в среднем 1 человек из 100-150). У таких людей употребление даже минимального количества глютена или (вплоть до одной печенюшки) может вызывать серьезную пищевую аллергию. Правда с непрямыми симптомами, которые часто приводят к воспалительным процессам в организме.У некоторых людей с генетической непереносимостью глютена, эта группа белков способна вызывать воспалительную реакцию, похожую на аллергию замедленного действия. Воспалительные лимфоциты проникают в тонкую кишку и задерживаются в ней. Постепенно они вытесняют ее здоровую ворсинчатую выстилку, которая отвечает за нормальное пищеварение. Впоследствии всасывание питательных веществ нарушается. Вот этот процесс является нездоровым, его и называют целиакией.У других людей аллергия на глютен может проявляться не так резко, поэтому ее сложно диагностировать. Чтобы понять, есть ли у тебя целиакия, стоит сдать анализ на аллергию (конкретно на глютен). Обычно, ты можешь заподозрить у себя целиакию, если у тебя часто бывает вздутие живота, неустойчивый стул, а также заметно сниженный уровень гемоглобина и железа.Чем проще белок, тем реже на него бывает реакция и аллергия. А глютен являет собою довольно простой белок. Поэтому непереносимость глютена у здоровых людей бывает редко. Чаще всего ее можно выявить у детей. Она может выявить такие специфические признаки аллергии, как эозинофильный гастроэнтерит, эрозивный гастрит и другие язвенные поражения ЖКТ. Однако сам белок является самой последней причиной, которая вызывает такие состояния.Иногда непереносимость глютена развивается у взрослых. Как правило, она носит временный характер и является следствием некоторых заболеваний и отдельных состояний ЖКТ. На появление временной непереносимости глютена могут повлиять перенесенные недавно бактериальные и вирусные инфекции, дисбиоз кишечника, острые заболевания ЖКТ. Вирусные инфекции часто дают осложнения на поджелудочную железу, орган, который выделяет пищеварительные ферменты. В итоге организм начинает хуже справляться с теми, продуктами, которые ранее проблем не вызывали. В данном случае речь идет о глютеносодержащей пище, так как ее переварить сложно.После восстановительного периода, однако, временная аллергия на глютен чаще всего проходит, если заболевание не нанесло сильного вреда органам ЖКТ.Также непереносимость глютена может развиться в случае потребления избыточного количества пищи, содержащей этот белок.Какой можно сделать вывод? Чтобы проверить, вредит ли тебе глютен, сходи к аллергологу и сдай необходимые анализы. Ты также можешь на время исключить из рациона продукты с высоким содержанием глютена. Но не стоит отказываться от него навсегда, если предпосылок к этому нет.