Голова болит: найдены неожиданные причины неприятного состояния

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Запахи, суточные ритмы и погода - все это может ухудшить самочувствиеЛюди, жалующиеся на постоянные головные боли, часто считают, что ее вызывают стресс и алкоголь. Однако в действительности все гораздо сложнее.Врачи отмечают, что существует множество факторов, провоцирующих плохое самочувствие и головокружения. Например, иногда головную боль вызывает отказ от завтрака. По статистике, от голода болит голова у 50% мужчин и у трети женщин.Многие жалуются, что головная боль может начаться от резкого запаха духов. Эксперты объясняют, что химические молекулы некоторых парфюмерных ароматов стимулируют активность тройничных нервных окончаний. Такая боль может быть очень стойкой – до 24 часов.Влияют на возникновение головной боли и изменения погоды. Некоторые люди не выносят перепадов температур на 5 градусов и больше. Каков в точности механизм, вызывающий "погодную" боль, пока неясно. Ученые считают, что из-за изменений в окружающей атмосфере может меняться и уровень кислорода в крови, что вызывает неприятные ощущения.Нарушение циркадных ритмов также является причиной плохого самочувствия. Изменение образа жизни, ночные бдения и смена часовых поясов вызывают так называемые кластерные боли, длящиеся от нескольких дней до 6-7 недель.Иногда головная боль возникает из-за приема болеутоляющих средств. Например, после окончания курса лечения с помощью анальгетиков, может появиться синдром отмены, сопровождающийся болезненными симптомами.Голова может разболеться и из-за некоторых продуктов. В этом случае ответственность за головную боль несет органическое вещество тирамин, которое образуется в результате распада белка. Источники этого соединения – некоторые виды сыра, в том числе, пармезан, бекон и другие копчености, лук, авокадо, соленья, бананы и шоколад.