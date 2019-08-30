Названы диеты, на которые не стоит тратить время

Какие типа питания не работают.Известный диетолог Светлана Фус рассказала какие диеты не работают в борьбе с лишними килограммами и почему не стоит тратить на них свое время.Светлана Фус отметила, что прежде всего питание должно быть правильным и здоровым. В то же время диета и правильное питание диаметрально противоположные вещи. Так, диета предусматривает определенный рацион питания на короткий промежуток времени, а вот правильное питание определяет ваше пищевое поведение на всю жизнь.Диетой на самом деле есть определенный план питания рассчитаны на лечение определенных заболеваний с исключение конкретных продуктов, которые провоцируют обострение того или иного заболевания. Все остальное – не диеты.В бесполезных диет специалист отнесла: низкокалорийные диеты, низкоуглеводные (кремлевская, диета Аткинса), очищающие диеты.Она подчеркнула, что правильное питание призвано обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, микроэлементами, белками, жирами, углеводами. В то же время нет запрещенных продуктов, нет необходимости изнурять себя запретами. Необходимо употреблять сбалансированную нормальную еду. Это поможет не только худеть, но и чувствовать себя здоровым.«Я за правильное питание и против диет» — добавила диетолог.