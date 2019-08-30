Эти медикаменты противопоказаны «сердечникам»
Лекарственные препараты стоит пить только в том случае, если их назначил врач, так как при самолечении слишком велик риск серьезных побочных эффектов
Эксперты выяснили, что некоторые лекарства могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе.
Вот как выглядит их список:
Различные БАДы. Хоть реклама и убеждает в их безопасности и полезности, однако они могут нанести состоянию здоровья серьезный вред. Дело в том, что производитель не обязан указывать состав своего средства, так как находится под защитой коммерческой тайны.
Средства против гипертонии, в составе которых есть нифедипин. Их действие может быть непредсказуемым и вызывать даже остановку сердца.
Азитромицин. Это достаточно популярный антибиотик, который провоцирует сбои сердечного ритма.
Ибупрофен. Становится причиной гипертонии и, как следствие, провоцирует инсульт и инфаркт. Похожими побочными эффектами обладают и другие противоспалительные препараты.
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