Эти медикаменты противопоказаны «сердечникам»

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Каких лекарств стоит избегать.Лекарственные препараты стоит пить только в том случае, если их назначил врач, так как при самолечении слишком велик риск серьезных побочных эффектовЭксперты выяснили, что некоторые лекарства могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе.Вот как выглядит их список:Различные БАДы. Хоть реклама и убеждает в их безопасности и полезности, однако они могут нанести состоянию здоровья серьезный вред. Дело в том, что производитель не обязан указывать состав своего средства, так как находится под защитой коммерческой тайны.Средства против гипертонии, в составе которых есть нифедипин. Их действие может быть непредсказуемым и вызывать даже остановку сердца.Азитромицин. Это достаточно популярный антибиотик, который провоцирует сбои сердечного ритма.Ибупрофен. Становится причиной гипертонии и, как следствие, провоцирует инсульт и инфаркт. Похожими побочными эффектами обладают и другие противоспалительные препараты.