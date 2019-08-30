20-летнему юноше грозит ампутация легкого из-за электронных сигарет

20-летнему Уокеру Макнайту грозит ампутация легкого из-за электронных сигарет.

Как передает CBS News, юноша пристрастился к продукции JUUL во время учебы в одном из колледжей Флориды, причем для формирования зависимости от вейпа потребовалось всего пять месяцев. Проблемы со здоровьем начались с начала года: первоначальные симптомы были схожи с гриппом, и врачи не придали им особого значения. Между тем состояние здоровья стремительно ухудшалось, началась рвота, лихорадка и озноб.

В марте текущего года юноша был госпитализирован с подозрением на пневмонию и смертельно опасный аденовирус. Врачи были вынуждены подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом.

Уокер был выписан из больницы спустя пять месяцев, однако ему вновь потребовалась стационарное лечение из-за проблем с дыханием. По оценкам врачей, ему может грозить ампутация левого легкого.

Близкие юноши связывают проблемы со здоровьем с вейпингом, и надеются на то, что история их сына станет для многих поучительной.

Добавим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили о проведении расследования порядка 200 случаев тяжелых заболеваний легких, которые, по мнению экспертов, связаны с вейпингом. Все выявленные случаи произошли в период с июня по август, и затронули 22 американских штатов.
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https://med.news.am - Добавил Ivan в категорию Разное

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