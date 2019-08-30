Пищевые привычки в детстве могут предсказать то, как быстро человек будет стареть

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Пищевые привычки в детстве могут предсказать то, как человек будет стареть, как выяснили ученые из Медицинского колледжа Бейлора.Как рассказывает The Daily Mail, в ходе исследования ученые перекармливали мышат из одной группы, а вторую группу мышат кормили нормально, умеренно. Грызуны из первой группы довольно быстро набрали вес, а клетки их поджелудочной железы перестали нормально работать. А с возрастом у них происходили генетические изменения, связанные с преждевременным старением.Аналогичные изменения наблюдаются также у людей с диабетом 2-го типа. Как известно, при диабете 2-го типа ДНК в клетках поджелудочной забирает себе «метки» - метильные группы, в результате чего происходит изменение генома без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК. Это может нарушить нормальную работу клеток.В итоге клетки поджелудочной мышей из основной группы очень напоминали по генетическому профилю клетки более взрослых особей, то есть их поджелудочная старела быстрее, чем железа у тех, кого в детстве кормили умеренно.