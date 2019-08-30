Пищевые привычки в детстве могут предсказать то, как быстро человек будет стареть
Как рассказывает The Daily Mail, в ходе исследования ученые перекармливали мышат из одной группы, а вторую группу мышат кормили нормально, умеренно. Грызуны из первой группы довольно быстро набрали вес, а клетки их поджелудочной железы перестали нормально работать. А с возрастом у них происходили генетические изменения, связанные с преждевременным старением.
Аналогичные изменения наблюдаются также у людей с диабетом 2-го типа. Как известно, при диабете 2-го типа ДНК в клетках поджелудочной забирает себе «метки» - метильные группы, в результате чего происходит изменение генома без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК. Это может нарушить нормальную работу клеток.
В итоге клетки поджелудочной мышей из основной группы очень напоминали по генетическому профилю клетки более взрослых особей, то есть их поджелудочная старела быстрее, чем железа у тех, кого в детстве кормили умеренно.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://med.news.am - Добавил Ivan в категорию Педиатрия
Добавить комментарий