Помогут сразу: названы средства от изжоги

От неприятных ощущений избавят полезная вода и клубниИзжога отрицательно влияет на состояние человека. Однако выход есть – погасят жжение и тем самым освободят от дискомфорта минералка и сок картофеля.Знакомая многим проблема в желудке образуется ввиду особого – враждебного – продвижения по нему содержимого. Из-за этого явления соляная и желчная кислоты с ферментами поджелудочной железы забрасываются в пищевод и раздражают его слизистую, вызывая чувство жжения за грудиной, которое называется изжогой.Если в момент ее появления рядом нет действенного лекарства, отлично избавят от изжоги щелочные и гидрокарбонатные напитки, или обычная минеральная вода.Она усиливает перистальтику – волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям, и уменьшает воспалительные процессы. Также она регулирует образование органических кислот и аммиака в кишечнике, ускоряет прохождение пищи в желудке, поддерживает развития жизнедеятельности полезной микрофлоры, усиливает отток желчи и укрепляет печень.Перед тем как пить, минеральную воду нужно подготовить. Сначала – выпустить из нее лишний газ, перелив жидкость в широкую емкость, оставить на некоторое время. Затем напиток надо разогреть до 38 – 40 градусов.Чтобы навсегда избавиться от изжоги, минералку необходимо принимать по 50 - 100 мл за час до завтрака. Покупать ее важно только в стеклянных бутылках, при этом обращая внимание на рекомендации на этикетках, передает советы врачей VistaNews.Однако не только это поможет страдальцам избавиться от дискомфорта в желудке. Есть и другое средство для борьбы с изжогой. При ее возникновении нужно натереть очищенный картофель на терку, выжать сок и пить его по две столовые ложки за 20 минут до еды.Такой способ не только избавит от симптомов изжоги, но и поможет забыть о дискомфорте в дальнейшем, отмечают медики.Однако изжога может быть еще и симптомом более серьезных заболеваний. Поэтому при частых ее приступах не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться за помощью к специалистам.