Ученые рассказали, почему поцелуи опасны для здоровья

Прежде всего следует помнить об опасных заболеваниях.На просторах Интернета можно отыскать множество статей о том, почему поцелуи полезны для здоровья.И правда, это проявление любви укрепляет иммунитет, тренирует легкие, улучшает настроение и даже способно предотвратить инфаркт или инсульт. Но вместе с тем поцелуи нередко могут навредить нашему организму. И вот почему.Прежде всего следует помнить об опасных заболеваниях, которые передаются во время поцелуя. Вот некоторые из них:Стоматит и другие заболевания зубной полостиГрипп и ангинаТуберкулезГерпес и гепатит — заразиться этими заболеваниями возможно, если у партнера во рту имеются ранкиХламидиоз, гонорея, сифилис — все это также можно «подцепить» из ранЯзва желудка — переносчик этого заболевания бактерия HelicobacterМононуклеоз — эту болезнь также называют «болезнью поцелуев». Она передается с помощью вируса, распространяющегося через слюну.Помимо этого, американские исследователи выяснили, что некоторые марки губных помад добавляют в состав своих продуктов свинец. При регулярном попадании в организм человека этот элемент может крайне негативно сказаться на здоровье. Вот почему эксперты не советуют женщинам целоваться с накрашенными губами, если они беспокоятся о самочувствии своего партнера.