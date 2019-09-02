Дерматологи рассказали, как избавиться от рубцов после прыщей

Наверное каждый сталкивался с рубцами на коже, которые остаются после удаления прыщей.К счастью, существуют простые и естественные методы борьбы с этими явлениями.Луковый сок. Через несколько недель использования лукового сока вы заметите его эффект. Наносите его ежедневно, размельчив несколько луковиц и выжав из них сок.Алоэ вера. Обладает увлажняющим и смягчающим воздействием, богато антиоксидантами. Эффективно удаляет с кожи избыточное количество кожного сала а также мертвые клетки.Лимон. Натуральный отбеливатель, поскольку содержит альфа-гидроксикислоты. Они залечивают кожу, стимулируют рост новых клеток и повышают эластичность. Наносите лимонный сок ежедневно на 15 минут и вы увидите его эффект уже через несколько дней