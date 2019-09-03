Эти продукты стопроцентно помогут похудеть

Каждый второй житель планеты недоволен своей фигурой, и был бы счастлив избавиться от лишних килограммов, которые напоминают о себе предательски свисающим жирком на животе и некрасивыми складками на спине.Но как только люди слышат слово «диета» они впадают в панику и представляют, что им нужно будет питаться только капустными листками и варёной куриной грудной.На такие радикальные меры мы не посоветуем идти даже злейшему врагу, так как такое питание может привести разве что к больничной койке. Однако есть ряд продуктов, которые вы можете добавить в рацион, и они помогут вам похудеть, конечно, при условии, что вы не будете поливать их литрами масла или засыпать сахаром.ГрейпфрутГрейпфрут является признанным жиросжигателем, но далеко не все верно понимают это утверждение. Он действительно помогает расщеплять жир, который вы получили с пищей, но никак не влияет на подкожные жировые отложения. Таким образом, грейпфрут станет отличным помощником для тех, кто следит за питанием, но он не рушит все ваши проблемы с фигурой.Съев жирное блюдо, откажитесь от десерта и замените его половинкой грейпфрута. Только не выбрасывайте горьковатые перепонки, ведь именно в них и содержится нарингин, который помогает расщеплять жир. Кроме того, попробуйте натереть на терке цедру грейпфрута и добавить ее в чай. Это также улучшит пищеварение и ускорит обмен веществ.СельдерейУ сельдерея и корень, и стебли можно употреблять в пищу. Для худеющих основной интерес представляют стебли, ведь в каждом из них содержится не более 6 калорий. Стебли сельдерея на 75% состоят из воды, а остальные 25% — это полезная для организма клетчатка, которая надолго дает ощущение сытости.Примечательно также, что на переваривание сельдерея наш организм тратит больше калорий, чем мы получаем при его употреблении. Такие продукты обычно называют продуктами с отрицательной калорийностью, то есть чем больше вы их едите, тем больше калорий расходуете. Разве это не мечта всех, кто стремится к стройности?Морская капустаЕще один продукт, который обязательно должен быть в рационе тех, кто хочет сбросить несколько килограммов без особых усилий и диет, это морская капуста. Она содержит йод, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы и выработки гормонов.Не стоит ждать мгновенных результатов, но при регулярном употреблении морской капусты вы не только будете чувствовать себя более энергичными, но и постепенно нормализуете гормональный фон. Именно благодаря этому вы сможете без труда похудеть.БрокколиСогласно последним исследованиям зарубежных ученых, брокколи содержит целый ряд веществ, которые способствуют снижению массы тела и помогают предотвратить дальнейший набор лишних килограммов. Самое интересное, что эти вещества действуют даже при условии, что ваш рацион богат жирами.Другой очевидный плюс — это наличие большого количества витаминов в составе брокколи, особенно витамина С. Доказано, что при активных занятиях спортом люди, страдающие от недостатка этого ценного элемента, сжигают меньше калорий, так что для достижения наилучших результатов съедайте порцию брокколи перед походом в спортивный зал.КивиПродолжая тему витамина С и его положительного влияния на сброс веса, мы хотим поговорить о киви. Этот плод также содержит большое количество данного витамина, а значит помогает лучше сжигать жир при условии регулярных физических нагрузок.Помимо этого киви улучшает пищеварение и способствует выводу токсинов из организма, но лучше употреблять его в неочищенном виде. Например, добавлять в утренние смузи, дополнив другими фруктами и зеленью.ОгурцыОгурцы малокалорийны и при этом содержат много воды, что позволяет им насыщать влагой организм. Поскольку при похудении важно часто пить, огурцы прекрасно справляются с этой задачей, попутно питая организм ценными витаминами и микроэлементами. Последние находятся в кожуре, поэтому ее счищать не стоит.ИмбирьЭфирные масла имбиря улучшают пищеварение и стимулируют выработку желудочного сока, тем самым, способствуя сжиганию жировых клеток. Кроме того, имбирь благодатно сказывается на состоянии кожи.КорицаКорица помогает снизить уровень сахара в крови и таким образом нейтрализовать жировые клетки. Поэтому тем, кто мечтает о стройной фигуре, следует добавлять ее в любые напитки, начиная с кефира и заканчивая кофе.Зелёный чайЗеленый чай знаменит высоким содержанием эпигаллокатехина. Быстро перерабатывая жиры, он замедляет процесс набора веса почти вдвое. Тиамин и вовсе наносит двойной удар: помимо подкожного жира, он расщепляет и висцеральный, образующийся вокруг внутренних органов. Еще один плюс в пользу этого напитка — он тонизирует организм и способствует быстрому пищеварению.