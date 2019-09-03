Медики назвали самые полезные для глаз продукты

Помимо всем известной черники, существуют и другие продукты, полезные для зрения и здоровья глаз.Среди них – морковь, желтые помидоры, зеленый перец и огурцы, рассказал офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков.«У нас на глазном дне есть центральная ямка. Называется желтая ямка (место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. – Ред.). И почему желтый цвет? Почему морковь? Потому что бета-каротины находятся как раз в центральной части. И рекомендуется употреблять все, что желтого и зеленого цвета», – объяснил Рыков.В сезон, по словам врача, необходимо есть побольше свежих салатов.«Кто, например, любит красные помидоры – перейдите на желтые. А огурец, перец – все должно быть зеленого цвета. Тогда вы будете получать необходимое количество витаминов», – уточнил он.А вот чтобы черника хорошо усваивалась организмом, офтальмолог посоветовал обязательно сдабривать ее сметаной.«В чернике есть флавоноиды, которые тоже помогают (глазам. – Ред.). Но чернику нужно правильно употреблять. 1 стакан черники каждый день. Без сахара, но с ложкой 20-процентной сметаны. Именно жирорастворимые витамины дают возможность усваиваться флавоноидам», – поделился Рыков.