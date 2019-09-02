Врачи назвали продукты, защищающие от неприятного запаха изо рта

По мнению зарубежных специалистов, одним из лучших продуктов, чье употребление дает эффект профилактики галитоза, является крупа киноа.

Киноа родом из Южной Америки и известна человечеству более 6000 лет, хотя для обычного российского потребителя это скорее продукт-экзот. Тем не менее, киноа продается и в российских магазинах, и поводом для ее покупки может стать сделанное учеными открытие о том, что потребление киноа защищает от галитоза – неприятного «аромата» изо рта.

Об исследовании ученых пишет Food.news. В его публикации специалисты говорят, что примерно каждый четвертый человек в мире имеет неприятный для окружающих запах изо рта. Его главная причина – это деятельность и размножения бактерий, которые активизируются благодаря застрявшим в зубах частичкам пищи. В результате бактериальной жизнедеятельности образуются соединения серы, они и делают дыхание неприятным.

В ходе исследования ученые смогли определить, что содержащиеся в крупе киноа вещества сапонины эффективно уничтожают популяции бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum, заселяющих полость рта и способствующих возникновению галитоза.

«Результаты показали, что сапонины киноа проявляют сильную ингибирующую активность в отношении штаммов бактерий», — отметили научные специалисты.

Из других продуктов, способных защищать от появления неприятного запаха, ученые выделили зеленый чай, петрушка, апельсины, йогурт, семена фенхеля и аниса.
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