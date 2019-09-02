Врачи назвали продукты, защищающие от неприятного запаха изо рта

По мнению зарубежных специалистов, одним из лучших продуктов, чье употребление дает эффект профилактики галитоза, является крупа киноа.Киноа родом из Южной Америки и известна человечеству более 6000 лет, хотя для обычного российского потребителя это скорее продукт-экзот. Тем не менее, киноа продается и в российских магазинах, и поводом для ее покупки может стать сделанное учеными открытие о том, что потребление киноа защищает от галитоза – неприятного «аромата» изо рта.Об исследовании ученых пишет Food.news. В его публикации специалисты говорят, что примерно каждый четвертый человек в мире имеет неприятный для окружающих запах изо рта. Его главная причина – это деятельность и размножения бактерий, которые активизируются благодаря застрявшим в зубах частичкам пищи. В результате бактериальной жизнедеятельности образуются соединения серы, они и делают дыхание неприятным.В ходе исследования ученые смогли определить, что содержащиеся в крупе киноа вещества сапонины эффективно уничтожают популяции бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum, заселяющих полость рта и способствующих возникновению галитоза.«Результаты показали, что сапонины киноа проявляют сильную ингибирующую активность в отношении штаммов бактерий», — отметили научные специалисты.Из других продуктов, способных защищать от появления неприятного запаха, ученые выделили зеленый чай, петрушка, апельсины, йогурт, семена фенхеля и аниса.