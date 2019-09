Врачи назвали список продуктов-борцов с онкозаболеваниями

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Популярный американский врач, ученый, основатель Ассоциации ангиогенеза Уильям Ли разработал систему питания, с помощью которой можно снизить риски развития онкологических заболеваний.Самыми «эффективными» борцами с онклогией Ли считает продукты питания, среди которых большой ряд овощей, фруктов, за ним идут блюда из молочных продуктов и овощей.Свою «диету против рака» Ли представил в книге «Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself» («Ешьте, чтобы победить болезнь: новая наука о том, как ваше тело может исцелить себя»).В частности, он пишет, что главным овощем считает томаты, которые содержат полезные минералы, в том числе ликопин, тормозящий процесс мутаций в организме; квашеную капусту, которая также обладает множеством полезных свойств; сою, ягоды и зеленый чай.Отдельное место в своей диете Ли отводит йогуртам и кимчи – корейское блюдо, в основе которого лежит пекинская капуста, сдобренная корейскими снадобьями и специями.Кроме того, Ли пишет о том, большую роль в правильном питании играют орехи, ягоды и картофель. Также в своей книге он отводит много места яблокам, а особенно яблочному сидру.Ли в своей книге объясняет, для чего употреблять тот или иной продукт, а также говорит о том, что необходимо есть больше овощей.«Наша генетическая судьба не предопределена фактом рождения. Сам геном остается неизменным, но определенные гены сохраняют способность меняться под воздействием окружающих факторов — то есть все зависит от того, что ты ешь, чем ты дышишь…», — пишет Ли.