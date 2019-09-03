Названы продукты, защищающие женщин от развития ишемической болезни сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это заболевание, связанное с нарушением снабжения сердечной мышцы артериальной кровью из-за патологических процессов в системе коронарных артерий. ИБС является одной из основных причин смертности во всем мире. В структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на долю случаев ИБС приходится почти 40%.
По статистике США женщины страдают от ишемической болезни сердца чаще мужчин, у представительниц прекрасного пола склонность к заболеванию ассоциирована с повышенным холестерином в крови. Исследователи из Нью-Йоркского университета считают, что продукты с таурином улучшают защищенность женщин с высоким холестерином от развития ИБС.
Специалистами были обследованы более 14 тысяч женщин в возрасте от 34 до 65 лет. Они установили, что наличие таурина в сыворотке крови у женщин с высоким уровнем холестерина было связано со снижением риск развития ишемической болезни сердца на 60%.
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Научные специалисты рекомендуют женщинам получать таурин именно из пищи.
В каких продуктах содержится таурин:
индейка,
красная рыба,
субпродукты,
темное мясо курицы,
говядина,
крольчатина.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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