Медики объяснили, чем полезна ходьба босиком

Ходьба босиком в наше время не такое уж частое явление.Однако, итальянский врач-ортопед Освальдо Пальмаччи рассказал, что ходить босиком детям в летний период очень полезно. По словам специалиста, это помогает правильному развитию стопы ребенка.Освальдо Пальмаччи рекомендует родителям, чтобы их дети как можно чаще ходили по траве, земле, песку, всему, что имеет безопасную шероховатую поверхность. То же самое касается домашних условий. Данные действия влияют на укрепление мышц ног, сухожилий, способствуя правильному развитию стопы.advertisementЧто касается детской обуви, то она должна отвечать трем характеристикам: комфорт, легкость и хорошая деформируемость. При ее выборе необходимо следовать тем же принципам, которые применяются к взрослым. Ноги ребенка должны быть свободными. Жесткие варианты ограничивают движение и уменьшают возможность контакта с внешней средой.«Однако важно подчеркнуть, что воздействие обуви на здоровье спины у детей практически не проявляется. У малышей практически нет проблем с позвоночником. Если ребенок жалуется на недомогания указанного характера, врач-ортопед не будет смотреть на его ноги», — добавил врач-ортопед Освальдо Пальмаччи.