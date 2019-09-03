Медики подсказали, как легко избавиться от кашля

С приходом осени начинается сезон простуд, так как в организме человека не хватает витаминов.Врачи отмечают, что ингаляции — отличное средство для лечения кашля.Отмечается, что при сухом кашле ингаляция должна увлажнить слизистые оболочки, чтобы сделать его влажным, продуктивным. При влажном кашле же ингаляция должна способствовать выведению мокроты.Сухой кашельПроверенное народное антимикробное средство — раствор соды. Хорошо помогает при ангине. Дышать 10 минут над раствором чайной ложки соды на стакан воды. Мята, ромашка, зверобой, шалфей, календула, багульник, малина и другие растения обладают антисептическими, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Более полный список лекарственных трав и их действие можно узнать у специалиста. Настой травы кипятить и дышать над паром не больше 15 минут.advertisementЭфирные масла (мятное, эвкалиптовое, сосновое, миндальное и другие) добавляют в горячую воду и дышат парами. Нужно не больше трех капель на стакан воды. Ингаляция останавливает воспалительный процесс и смягчает горло. Ингаляции лекарственными препаратами, как правило, назначается врачом. При разных симптомах там могут быть антисептики, бронхолитики или муколитики.Влажный кашельЩелочная минеральная вода используется для разжижения мокроты. Это помогает более тщательному выведению ее из организма.Отвары трав используются почти те же, что и при сухом кашле. Какую траву выбрать, можно уточнить у специалиста или основываться на личном опыте. К отварам можно добавлять эфирные масла.