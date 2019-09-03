Медики рассказали, в чем польза фиников

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Финики — настоящий суперфуд.Медики отмечают, что если регулярно добавлять этот продукт в свой рацион, то можно избежать многих недугов, отмечают медики. Финикам приписывают оздоровительные и омолаживающие свойства.Кроме того, этот плод является отличной заменой лакомствам — он очень сладкий.В финиках содержится уникальная аминокислота триптофан, необходимая для нормальной работы головного мозга и психики человека. Её ещё называют аминокислотой хорошего настроения. К тому же она способствует замедлению старения клеток в организме. Медики рекомендуют употреблять финики для нормализации сна и удовлетворения дневной потребности в меди, сере и магнии.Употребление фиников полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, во время простудных заболеваний. Существует легенда, что в финиках содержится весь комплекс веществ, необходимых для полноценного питания человека. В ряде сказаний сообщается о случаях питания людей только финиками и водой в течение нескольких лет.Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы. С давних времен используются человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты.Отметим, что к людям с повышенным уровнем сахара в крови следует относиться к финикам с осторожностью. Следует также помнить, что это высококалорийный продукт, поэтому им не стоит злоупотреблять при наличии лишнего веса.