Медики объяснили, как разная погода влияет на здоровье

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Метеозависимость — серьезная проблема для многих людей.У многих людей общее состояние зависит от температурных скачков, давления и влажности воздуха. Существуют два типа людей – те, которые не зависят от климата и те, кто зависит от него.К метеозависимым натурам можно причислить людей, имеющих неполадки со здоровьем. Болезни сердца и сосудов, мозга головы, нервной, опорно-двигательной системы, склонность к аллергическим реакциям, способствуют тому, что человек ощущает даже незначительную перемену климатических условий.Изменение давления воздухаПонижение отметки давления воздуха может выражаться общим недомоганием, ощущением нехватки воздуха. Вероятны мучительные приступы мигрени, а также неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, метеоризм. В категорию людей, кто подвержен названным признакам следует отнести тех, кто страдает хроническим пониженным давлением и имеет патологии дыхательной системы.В данной ситуации следует привести кровяное давление в норму и стараться поддерживать его на этой отметке. Необходимо пить побольше травяных напитков. Не нужно отказываться и от кофе. В утреннее и вечернее время выполнять контрастные водные процедуры и укладываться на ночной сон на 1-2 ч раньше.Повышение давления воздуха отличается погодой без ветра и явных скачков температуры, переменой влажности. Данные погодные условия чувствуют на себе люди с хроническим повышенным давлением, страдающие астматическими приступами и аллергией. Это проявляется болями в голове, в области сердца, недомоганием, понижением работоспособности. Высокое давление в атмосфере отрицательно влияет на иммунитет, снижая защитные силы организма.В такие периоды утром необходимо делать несложную гимнастику. В утреннее и вечернее время выполнять контрастные водные процедуры. В рационе должны присутствовать продукты, богатые калием – бананы, сухофрукты, орехи, бобовые. Нельзя переедать, напрягаться умственно и физически, нервничать.Как влажность воздействует на здоровьеНизкая влажность воздуха оказывает раздражение на оболочку носовой полости. Особенно ощущают это люди, страдающие аллергией и астмой. Следует постоянно увлажнять полость носа посредством орошений. В качестве состава применять слегка соленую воду.При высокой влажности воздуха происходит обострение болезней почек, мочеполовых органов, также повышен риск переохладиться и подхватить простуду. Чтобы это не допустить следует одеваться по погоде, своевременно лечить заболевания, не доводя их до хронической стадии, включить в рацион сезонные овощи и фрукты.Понижение и повышение температуры воздухаАномальные перепады температуры воздуха очень негативно отражаются на метеозависимых людях. При повышении температуры снижается давление воздуха. Сильнее это сказывается на людях, имеющих патологии сердца и дыхательной системы.Внезапное понижение температурного режима негативно отражается на людях, страдающих гипертонической болезнью и астмой. В этот период могут обостряться заболевания пищеварительного тракта, мочекаменная болезнь. Еще один ключевой аспект. Если в течение суток температура воздуха меняется в пределах 10 градусов, организм начинает продуцировать в большом количестве гистамин. Попадая в кровь, гистамин начинает вызывать реакции, свойственные патологическим состояниям. Это является причиной для развития аллергии, астмы. Потому скачки температуры являются опасными для аллергиков и астматиков.Что можно сделать? Ответ несложный – при внезапном понижении температуры на улице нельзя есть продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. А в жару пить большой объем воды.