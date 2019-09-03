Назван вид лука, снижающий уровень холестерина в крови
Красный лук – всем доступное растение, которое, как оказалось, очень полезное растение. Оно снижает уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет и имеет отличные антисептические свойства.
Употреблять больше красного лука стоит из-за его очень полезных свойств:
Красный лук является источником витаминов А, В, С и РР. Такой состав стимулирует метаболизм, способствует похудению и омоложению кожи.
Он стимулирует работу пищеварительного тракта, поскольку содержит кислоту.
В красном луке содержится большое количество антоцианов, которые и придают ему характерный цвет. Эти вещества укрепляют иммунитет, стенки кровеносных сосудов и помогают бороться с инфекциями.
Еще одно ценное свойство – он понижает уровень холестерина. Если ежедневно употреблять красный лук, то через несколько месяцев уровень холестерина в организме упадет на 20%.
Также этот лук имеет антисептические свойства, что полезно при вирусных и бактериальных болезнях. В народной медицине его используют для лечения и профилактики глистной инвазии и лечения десен.
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