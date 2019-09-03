Эти продукты защищают курильщиков от рака

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Что нужно добавить в рацион.Эксперты рассказали о продуктах, которые нужно обязательно употреблять людям, которые курят.Добавление в ежедневное меню продуктов, богатых флавоноидами, уменьшает риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Дании. Они на протяжении нескольких лет следили за питанием и анализами 56 тысяч добровольцев.Результаты многолетних исследований были опубликованы в научном журнале Nature.Ученые особенно тщательно изучали питание людей, возраст которых был более 52 лет. Они имели наибольший стаж курения, а также ослабленную иммунную систему.Так, добровольцы, которые ежедневно включали в свой рацион цитрусовые, яблоки, чернику, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты, жили дольше и лучше себя чувствовали. Они не жаловались на боли, хроническую усталость и головокружения.Питание полуфабрикатами, мучными изделиями наоборот усугубляло ситуацию. У них шанс заработать онкологию был значительно выше.Ученые заявили, что флавоноиды лишь смягчают, а не полностью компенсируют вред от курения. Поэтому лучше всего отказаться от сигарет и кальяна, потому как они сильно влияют на здоровье и провоцируют опасные недуги.