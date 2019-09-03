Эти продукты защищают курильщиков от рака
Эксперты рассказали о продуктах, которые нужно обязательно употреблять людям, которые курят.
Добавление в ежедневное меню продуктов, богатых флавоноидами, уменьшает риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Дании. Они на протяжении нескольких лет следили за питанием и анализами 56 тысяч добровольцев.
Результаты многолетних исследований были опубликованы в научном журнале Nature.
Ученые особенно тщательно изучали питание людей, возраст которых был более 52 лет. Они имели наибольший стаж курения, а также ослабленную иммунную систему.
Так, добровольцы, которые ежедневно включали в свой рацион цитрусовые, яблоки, чернику, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты, жили дольше и лучше себя чувствовали. Они не жаловались на боли, хроническую усталость и головокружения.
Питание полуфабрикатами, мучными изделиями наоборот усугубляло ситуацию. У них шанс заработать онкологию был значительно выше.
Ученые заявили, что флавоноиды лишь смягчают, а не полностью компенсируют вред от курения. Поэтому лучше всего отказаться от сигарет и кальяна, потому как они сильно влияют на здоровье и провоцируют опасные недуги.
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