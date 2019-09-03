Медики рассказали, можно ли полностью убрать растяжки

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Нужен комплексный подход.Для борьбы с растяжками врачи рекомендуют комплексный метод. Избавиться от растяжек кожи возможно, если вовремя обратить внимание на проблему.Линейная атрофия кожи (растяжки, полосовидная атрофия кожи, атрофодермия, striae distensae, striae gravidarum) — состояние кожи, которое в последнее время волнует абсолютно всех женщин и вызывает у них множество вопросов. Растяжки могут появиться в период беременности, на фоне ожирения, лечения кортикостероидными препаратами, при гормональном дисбалансе, в том числе у спортсменов на фоне приема анаболических гормонов.Отметим, что растяжки не представляют абсолютно никакого риска для здоровья и не ставят под угрозу способность организма к нормальному функционированию. Растяжки являются сугубо косметической проблемой, которая требует соответствующего ухода и порой даже лечения.Предотвратить появление растяжек не так-то просто, особенно если есть веские причины: наследственная предрасположенность, плохая эластичность кожи, колебания веса, беременность и эндокринные проблемы. Если данные нюансы все-таки существуют, значит необходимо более тщательно ухаживать за кожей груди, живота и бедер.Научных данных о применении ряда лекарственных средств, которые бы препятствовали развитию растяжек практически нет. Эффективность большинства средств, предлагаемых на рынке, не всегда доказана. Но все же для поддержания гидролипидной мантии кожи дерматокосметологи советуют использовать препараты на стыке косметологии и фармакологии, то есть космецевтику.Обычно такие кремы, сыворотки, масла содержат растительные компоненты, гиалуроновую кислоту, комплекс витаминов А, Е и С, а также коллаген-эластиновый комплекс. Беременным для профилактики растяжек необходимо применять кремы и сыворотки с 12-недельного срока и по третий месяц после родов. Наносить препараты нужно один раз в день на зоны, которые склонны к образованию растяжек — молочные железы, живот, боковые поверхности тела и бедер. После аппликации обязательно сделайте легкий массаж этих зон.Как и любой шрам, растяжки постоянны. Несмотря на этот факт мы все-таки акцентируем внимание на том, что специальные средства, профессиональный косметологических уход и лечение могут сделать их менее заметными. Помните, что нет одного идеального метода или средства, которые бы работали на всех и для всех одинаково, все очень индивидуально.Магазинные сыворотки, кремы и масла от растяжек не способны избавить от растяжек. Ни одна растяжка не исчезнет от миндального, кокосового и оливкового масла.