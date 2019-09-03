Названа вкусная диета, которая поможет похудеть на 7 кг за неделю

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В день нужно есть не более 100 граммов и только горький шоколад, так как он считается самым низкокалорийным (около 530 ккал).Но если сравнивать с белым (550 ккал) или молочным (560 ккал) без добавок в виде орехов и изюма, то тут разница буквально в несколько десятков калорий. Шоколадная диета делает упор не только на снижение калорийности рациона, но и на полезные свойства продукта.Горький шоколад содержит тертые какао-бобы, масло какао и минимальное количество сахара или сахарной пудры. Помимо этого, в нем содержатся флавоноиды, которые работают как антиоксиданты (притормаживают процесс старения). А еще горький шоколад нормализует артериальное давление, препятствует возникновению тромбов, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и мозга.Если производитель пишет на упаковке, что в шоколаде 99% какао (чем больше, тем лучше), то, скорее всего, в составе нет сахара, что для нас является большим плюсом. Теперь, думаем, всем понятно, почему стоит отдать предпочтение горькому шоколаду.Во-вторых, помимо шоколада и воды (ее нужно продолжать пить не менее 2 литров в день) можно себе позволить черный кофе (максимум три чашки), но без сахара или сахарозаменителя и молока. Диетологи это аргументируют тем, что при всем своем отрицательном действии на организм кофе способствует ускорению обмена веществ и, как следствие, похудению. Разумеется, про газировку, сок, чай и алкоголь стоит забыть, как и про овощи-фрукты.В-третьих, ты, конечно, можешь съесть все 100 граммов шоколада в один присест, но все же лучше разделить плитку на три приема. Важный момент: пить воду рекомендуется только спустя три часа после того, как ты съела шоколад.Сидеть на такой диете можно не более недели и не чаще, чем раз в два месяца, так как при всей своей действенности (а как по?другому — ты же резко урезаешь количество потребляемых калорий, поэтому худеешь) организму наносится мощный удар. Поэтому, прежде чем сесть на шоколадную диету, лучше проконсультироваться с врачом и понять, нет ли у тебя аллергии (причем не только на шоколад), не болеешь ли диабетом или артериальной гипертонией, нет ли в желчном пузыре или протоках камней. В этом случае тебе с шоколадной диетой не по пути.