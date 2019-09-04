Назван продукт, который способен вызывать отравление

Семена льна имеют репутацию продукта, чрезвычайно полезного для здоровья. Но выяснилось, что их употребление способно стать причиной отравления.Согласно выводам ученых из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), употребление в пищу семян льна может привести к отравлению цианидом.Приверженцам ЗОЖ не нужно долго рассказывать об этом продукте. Семена льна насыщены клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и другими ценными для улучшения здоровья микроэлементами, их часто рекомендуют добавлять в разные блюда. Имеющиеся данные говорят, что употребление семян льна способствует снижению уровня холестерина, предотвращает развитие атеросклероза, защищает от развития гипертонии. В частности, ежедневное употребление трех ложек семян в течение полугода может привести к снижению повышенного давление до 10 пунктов.Но в докладе EFSA отмечается, что взрослому человеку достаточно трех чайных ложек льняных семечек, чтобы повысить риск отравления цианидом.По словам специалистов, семена льна помимо всех полезных веществ также содержат в себе органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид), который вырабатывает газообразный цианид. В некоторых случаях отравление им способно привести к смерти, констатируют эксперты.Первыми признаками такого отравления являются головная боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием.Также исследователи из EFSA выяснили, что в измельченной форме семена льна выделяют намного больше вредных веществ, способных провоцировать интоксикацию цианидом.«Принимая во внимание все неопределенности, нельзя исключать риск для более молодых возрастных групп при употреблении молотых семян льна», — говорится в их докладе.