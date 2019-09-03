Врачи: К 2030 году у каждого человека будет аллергическое заболевание

К 2030 году у каждого человека будет аллергическое заболевание.Об этом в комментарии ГолосUA сообщил врач иммунолог-аллерголог высшей категории Александр Назаренко.«Заболеваемость аллергией увеличивается во всем мире. По прогнозам ВОЗ к 2030 году, каждый человек на планете Земля будет иметь аллергическое заболевание, связанное с нарушениями в иммунной системе. Сегодня на первом месте стоит онкология, на втором – сердечно-сосудистая патология, аллергия на третьем. На сегодняшний день рост аллергических заболеваний самый высокий», — сказал А. Назаренко.По его словам, рост заболеваемости аллергией связан с экологией и наследственной предрасположенностью.«Также с тем, что большинство людей занимаются самолечением. Часто лечатся только симптоматической терапией, покупают в аптеке лекарство по совету знакомых, фармацевта или после рекламы на телевидении, где говорится, что от аллергии вылечит «Цетрилев» как лев. Он не вылечит от болезни, только снимает симптомы, что в общем тоже важно, но этого мало», — резюмировал А. Назаренко.