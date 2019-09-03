Употребление мяса птицы снижает риск рака молочной железы

Ученые установили: употребление мяса домашней птицы в виде курицы, индейки или утки ассоциируется с более низким риском развития рака груди.В то время как пристрастие к красному мясу считается существенным фактором возникновения рака, употребление мяса птицы может, напротив, понижать риск заболеть раком молочной железы. К такому выводу пришли американские ученые.Объектом наблюдения ученых стали 42 тыс. женщин, с которыми специалисты сотрудничали в течение семи лет. Экспертов интересовали пищевые пристрастия испытуемых, в частности, количество потребляемого ими мяса, его разновидности и способы готовки.За время исследования у женщин было диагностировано 1 536 случаев инвазивного рака молочной железы. Ученые смогли установить корреляцию между потреблением мяса у женщин и их риском заболеть раком груди.«У женщин, которые употребляли наибольшее количество красного мяса, вероятность появления рака молочной железы была на 23% выше, чем у женщин, употреблявших его по минимуму. В свою очередь у женщин, которые употребляли наибольшее количество мяса домашней птицы, риск этого заболевания был на 15% меньше, чем у женщин, которые ели его лишь немного», — рассказали авторы проекта.Примечательно, что связь между потреблением мяса домашней птицы у женщин и их лучшей защищенностью от развития рака груди сохранялась с учетом факторов физической активности, ожирения и употребления алкоголя. Но что именно при таком потребление мяса птицы снижает риск рака молочной железы, ученым пока неясно, это им еще предстоит выяснить.