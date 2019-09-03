Диетологи выяснили, как макароны влияют на похудение

Канадские ученые из госпиталя святого Михаила в Торонто провели научный эксперимент, по итогам которого заявили, что макароны способствуют похудению.Правда, специалисты отметили, что употреблять их следует особым способом.Долгое время считалось, что макаронные изделия противопоказаны людям, которые находятся на диете с целью похудения. Впрочем, одно из недавних исследований опровергло популярный миф. Ученые изучили состав макарон и его влияние на организм, после чего провели эксперимент, участниками которого стали 2 500 человек.advertisementНа протяжении определенного времени добровольцы употребляли макароны вместо других источников углеводов. Результат исследования стал неожиданностью для авторов работы. Участники съедали по 3,3 порций макарон в неделю. В итоге им удалось избавиться от 500 граммов лишнего веса.Результаты исследования специалисты опубликовали на страницах «Британского медицинского журнала». В статье говорится, что макароны не провоцируют набор лишнего веса, а даже позволяют его потерять. Помимо этого ученые доказали, что низкий гликемический индекс продукта помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. При этом ученые отметили, что употреблять макароны следует без добавок, таких как сыр, кетчуп и другие соусы.