Диетологи выяснили, как макароны влияют на похудение
Правда, специалисты отметили, что употреблять их следует особым способом.
Долгое время считалось, что макаронные изделия противопоказаны людям, которые находятся на диете с целью похудения. Впрочем, одно из недавних исследований опровергло популярный миф. Ученые изучили состав макарон и его влияние на организм, после чего провели эксперимент, участниками которого стали 2 500 человек.
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На протяжении определенного времени добровольцы употребляли макароны вместо других источников углеводов. Результат исследования стал неожиданностью для авторов работы. Участники съедали по 3,3 порций макарон в неделю. В итоге им удалось избавиться от 500 граммов лишнего веса.
Результаты исследования специалисты опубликовали на страницах «Британского медицинского журнала». В статье говорится, что макароны не провоцируют набор лишнего веса, а даже позволяют его потерять. Помимо этого ученые доказали, что низкий гликемический индекс продукта помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. При этом ученые отметили, что употреблять макароны следует без добавок, таких как сыр, кетчуп и другие соусы.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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