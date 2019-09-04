Медики подсказали, как легко и быстро снизить артериальное давление

Многие люди страдают от повышенного кровяного давления.Чтобы бороться с повышенным давлением, согласно исследованию австралийских ученых, следует делать 30-минутную зарядку.Высокое кровяное давление или гипертония часто зависит от образа жизни. Сидячая работа и вредные привычки негативно влияют на здоровье, однако, недавнее исследование показало, что выполнение определенной зарядки по утрам может помочь предотвратить риски повышения давления.Так, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации Гипертония, получасовые утренние упражнения снижают артериальное давление в течение дня у пожилых мужчин и женщин с избыточным весом. Исследование австралийских ученых также показало, что женщины, которые делают короткие и частые перерывы в сидячем положении в течение дня, могут еще больше повысить пользу от утренних упражнений.В исследовании приняли участие 67 человек, которые участвовали в трех различных сценариях, которые необходимо было выполнять не менее шести дней: непрерывное сидение в течение восьми часов; один час сидения до 30 минут упражнений, затем 6,5 часов длительного сидения (упражнение состояло из ходьбы на беговой дорожке средней интенсивности); и один час сидения до 30 минут упражнений с последующим сидением, которое прерывалось каждые 30 минут с трехминутной легкой прогулкой в течение 6,5 часов.Исследователи обнаружили, что среднее артериальное давление, было снижено как у мужчин, так и у женщин, которые принимали участие в утренней зарядке, по сравнению с тем, когда они не занимались спортом.Было еще одно преимущество — значительное снижение среднего артериального давления — для женщин, когда они совмещали утреннюю зарядку с частыми перерывами от сидения в течение дня.В других исследованиях было показано, что перерывы в сидении оказывают большее благотворное влияние на артериальное давление среди групп с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.Также необходимо, чтобы люди сокращали потребление соли, чтобы снизить высокое кровяное давление. Как отметили в статье Артериальное давление Великобритании: «Взрослый должен есть не более 6 г соли в день, но большинство из нас ест гораздо больше — последние данные показывают, что мы потребляем около 8 г в день».В медицине принято считать 120/80 мм рт. ст. так называемой абсолютной нормой. При 130/85 мм рт. ст. — давление слегка повышено. Нормально повышенным артериальным давлением считается давление 139/89, а патологией — 140/90.Гипертония — это хроническое заболевание, основным проявлением которого является повышение артериального давления.Быстро сбить высокое давление чаще всего помогают таблетки от давления, однако, есть способ, который поможет улучшить ваше физическое здоровье в целом. По словам тренера, главного исполнительного директора Origym Люка Хьюза, проверенный способ уменьшить повышенное давление — это так называемая круговая тренировка.Круговая тренировка улучшает кровообращение во многих областях тела и предотвратит локализацию крови в одной области.Если круговая тренировка для вас сложна, Хьюз советует отправляться на быструю прогулку — не менее 30 минут в день.При этом ученые отмечают, что при резких скачках давления и в случаях тяжелого состояния ни в коем случае нельзя заниматься физическими упражнениями, а необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.